A választási eljárásról szóló törvény alapján nyújtott be kifogást a Helyi Választási Bizottsághoz Körömi Attila, volt momentumos politikus. A Pécs Jövőjéért Egyesület polgármesterjelöltjének, Péterffy Attilának, és tizenhét egyéni választókerületi társának a nyilvántartásba vétele ellen. Péterffy egykori programírója azt is kérte, hogy Bodnár Imre, Péterffy baráti átvilágító ügyvédje, az egyesület céljának leírásából töröljön egy törvénysértő passzust, továbbá a szólítsa föl Péterffyék társaságát, hogy „a jövőre nézve is tartózkodjanak a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás megsértésétől".

A Körömi Attila a beadványában felvázolta azt a kaotikus helyzetet és kavarást, amit Péterffyék a háttérben elkövettek a különböző egyesületek körül:

Előbb 2021-ben bejelentették a Pécs Jövője Egyesület létrehozását a bíróságon.

Pár hét múlva viszont azt, hogy a balos frakciószövetségük Pécs Jövőjéért (tehát másként) néven fog futni a városházán.

Aztán két hónap múlva bejelentették, hogy mégsem Pécs Jövőjéért, hanem Pécs Jövője frakciószövetség név alatt folyatják ténykedésüket.

Egy év múlva, 2022-ben Pécs Jövője Egyesület élén aztán megjelenik az a dr. Bodnár Imre, aki egyes vélemények szerint ügyvédgárdájával több százmillió forintnyi megbízáshoz jutott Péterffy közreműködésével.

Idén januárban azonban a Pécs Jövőjéért Egyesületet is elindították.

A Pécs Jövőjét pedig átnevezték A Város Jövője Egyesületre.

Körömi beadványában arra is kitért, hogy a Pécs Jövőjéért Egyesület céljai között szerepel, hogy "országgyűlési … választásokon képviselőjelölteket állít", csakhogy ilyet nem tehet, ez törvénytelen, ezért az egyesület bírósági bejegyzése is megkérdőjelezhető, hiszen a tételes joggal szembe megy.

– Különösen felkavaró, amikor a törvényi szöveg megsértését egy évtizedek óta praktizáló ügyvéd követi el. Álláspontom szerint dr. Bodnár Imre vagy nem ismeri a választási eljárásról szóló törvényt, vagy komolytalanul állt hozzá az új egyesület bejegyzéséhez. Ezt a komolytalanságot veti föl az is, hogy a január 22-i benyújtáskor a cél szerinti besorolásban „politikai hobbitevékenységet" jelölt meg. Bár később javították, de ezt a cinikus hozzáállást nem kívánom minősíteni. Azt jól jelzi, hogy dr. Bodnár Imre valójában mit gondolhat az önkormányzati választásról – közölte Körömi, aki arra is kitért, hogy minden bizonnyal valami miatt sürgősen új egyesületet kellett kreálni, valami miatt a Pécs Jövője Egyesület nem válhatott jelölőszervezetté.

Ennek ellenére a Pécs Jövője Egyesület honlapja most is működik, az impresszuma önmagáért beszél, jognyilatkozat pedig nincs. Felteszi a kérdést is, hogy nem lehet tudni, hogy valamilyen gyanús pénzmozgás miatt kellett röptében és suttyomban egy új egyesületet fabrikálni, melynek szintén Bodnár Imre az elnöke? Joggal merülhet fel az a gyanú, hogy valamilyen jogszabálysértő működés, esetleg jogszabálysértő pénzmozgás okán volt muszáj a Pécs Jövőjéért Egyesület igen sürgős bejegyzését megoldani – tette hozzá Körömi.

Véleménye szerint a pécsi önkormányzatiság történetében a legtisztátalanabb folyamat lengi körül Péterffy körüli jelöltállítást, és az ehhez vezető folyamat "súlyosan sérti a választási eljárás jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlást előíró alapelvét".

