A Diána téri piacot már tavaly november végén át kellett volna adni, amiről tanúskodik az is, hogy az önkormányzat eredetileg még adventi programot akart szervezni a létesítményben. A baloldali beruházás kivitelezése azonban hónapokat csúszott annak ellenére is, hogy a piaccal kapcsolatos elképzeléseket már évekkel ezelőtt megfogalmazták, sőt 2021-ben már megvolt rá a támogatási forrás is. A létesítményt ráadásul úgy hozták tető alá, hogy a környéken élők heves tiltakozását is kiváltotta az, ahogyan tucatnyi egészséges fát lekaszaboltak Péterffy Attiláék láncfűrészesei.

Csütörtökön a még mindig üres és lezárt piac előtt tartott sajtótájékoztatót Kamarás Péter képviselő, a Fidesz-KDNP-ÖPE szövetség képviselőjelöltje

A helyiek hiába tiltakoztak, az MSZP-DK-s városvezetés, a Schmuck Roland helyi baloldali képviselő nem hallgatta meg a kérésüket, ami arra vonatkozott volna, hogy tervezzék úgy át a piacot, hogy azzal az ökológiai szempontokat is figyelembe vegyék. A létesítmény kivitelezésének több hónapos csúszását látva ugyanakkor bőven lett volna mód az áttervezésre is.

Csütörtökön azonban a még mindig üres és lezárt létesítmény előtt tartott sajtótájékoztatót Kamarás Péter képviselő, a Fidesz-KDNP-ÖPE szövetség képviselőjelöltje.

Mint mondta, arra kérdésre keresik a választ, hogy miért várakoztatja meg a pécsieket Péterffy a piacnak az átadásával, hiszen az ugyan fél éves csúszással, de elkészült.

– Az épület zárva van, nincsenek benne eladók, nincsenek benne vevők, nem tudnak bejutni a kertvárosiak

– mondta. – Az a véleményünk, Gyurcsány Ferenc pécsi polgármestere ennek az épületnek az átadásából is egy kampányeseményt, propagandaprogramot akar kreálni, ahol ő pózolhat. Ezzel nem értünk egyet, ezért a pécsi polgári szövetség nevében felszólítjuk, hogy az elkészült, zárva tartó épületet minél előbb adják át a kertvárosiaknak.

Ilyennek látják a piac új csarnokát

A piaccal kapcsolatban a helyiek is elmondták a véleményüket: az egyikük azt mondta újságíróknak, hogy bár a baloldaliakkal szimpatizál, de azért, ami nem sikerül, arról el kell mondani, hogy nem jó. Szerinte huzatos lesz a létesítmény, a patkányok is bemehetnek majd. Egy másik, szintén baloldali beállítottságú férfi hozzátette, hogy áremeléstől is tartanak, és már őstermelők közül alig vannak a piacon. Arra is panaszkodtak, hogy szerintük a piac déli oldalán a csapadékvíz befolyhat a csarnokba.