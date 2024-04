Idén immár tizenharmadik alkalommal hirdette meg – a nélkülözők segítésének ősegyházi hagyományát felélesztve – a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Az országos akció során a templomokban az erre kijelölt helyen helyezhették el március elején egy héten át a felajánlásaikat az adakozók, valamint az egyházmegyei karitászközpontok és adománypontok is fogadták a nagylelkű felajánlásokat. A kezdeményezés a Pécsi Egyházmegyében is rendkívül sikeresnek bizonyult. Bármilyen tartós élelmiszert szívesen fogadtak: liszt, cukor, rizs, tészta, búzadara, olaj, konzervek, zacskós leves, tartós tej, keksz, édesség, lekvár, kávé, tea - többek közt ezeket gyűjtötték.

Országszerte mintegy 17 ezer rászoruló család ünnepi asztalát gazdagították a nagylelkű felajánlások

Forrás: Katolikus Karitász

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az akció meghirdetésekor kiemelte, a gyűjtés jó alkalom arra is, hogy ahol még nincs plébániai karitász csoport, ott alkalmi segítőcsoportok alakuljanak az egyházközségekben. A nagyböjti adománygyűjtés egyben lehetőséget is teremtett arra is, hogy újabb egyházközségekben karitász csoport szerveződjön.

A Pécsi Egyházmegye ismertetése szerint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett „Tartós szeretet” nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtő akciót a Katolikus Karitász bonyolította le országszerte.

– A Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász nagy örömmel és hálával mond köszönetet mindazoknak, akik részt vettek és segítettek a húsvéti élelmiszergyűjtésben. Az országos akció lenyűgöző eredményekkel zárult: az ezreket megmozdító kezdeményezés során összesen több mint 150 tonna élelmiszert sikerült összegyűjteni, ami mintegy 17 ezer rászoruló család ünnepi asztalát gazdagította alapvető élelmiszerekkel

– részletezte az adatokat a beszámolójában Besenczi Zsolt, a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász igazgatója.

A Pécsi Egyházmegyében is nagy volt az összefogás és az adományozók nagylelkűsége, melynek eredményeként 10 700 kg élelmiszer gyűlt össze - ezekből a plébániai karitász csoportok önkéntesei készítettek csomagokat és juttatták el a rászoruló családoknak húsvét előtt.

– Ez nem csupán számokban mérhető eredmény, hanem a közösség erejét és emberségét is tükrözi. Igazán nagy öröm számunkra, hogy a szeretet és az emberség jegyében együtt tehettünk a rászorulókért!

– hangsúlyozta az igazgató.