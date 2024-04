Miután 2021 végén megszabadult a reptér többségi tulajdonától a jelenlegi polgármester, Péterffy Attila vezette baloldali önkormányzat, az egyik országos televízióban adott alákérdezős interjúban szót sem ejtett erről akkor, amikor a repülőtéri járatokról beszélt, holott egymilliárdot kapott Pécs az eladás után a baloldali városvezetők által sokat szidott nemzeti kormánytól. Sőt, már az állami többségi tulajdon első évében 136 milliós támogatást kapott a légikikötő a Miniszterelnökségtől. Ez pedig azt is jelenteni, hogy másfél évtizedig, a gazdasági körülmények megváltozásáig tetszhalott állapotban lévő létesítmény stabil hátteret kaphatott. Köztudott ugyanis, hogy a Magyar Állam a tulajdont azzal a céllal vette át, hogy a kormányzat a dél-dunántúli térség fejlesztésére fókuszáljon és lendületet adjon Pécsnek is.

A pécsi reptér kapcsán még nem tudni, hogy a járatindítás végül mennyibe fog kerülni

Fotó: Löffler Péter

Péterffyék azonban ezt a momentumot már nem szeretik hangsúlyozni, inkább a néhai Toller Lászlóra hivatkoznak, holott annak idején olyan gazdasági körülmények között jött létre a repülőtér, hogy másfél évtizedig csupán sportcélokra lehetett használni egy rövid charterjáratos időszaktól eltekintve. A létesítmény átadása utáni szocialista évekre jellemző – és ez a baloldaliak távozása után kiderült –, hogy a főkönyvi kivonat szerint a 2007-es évet több mint 219 milliós veszteséggel zárták, ezzel szemben a mérleg mégis nullát mutatott.

Reptér kapcsán erről már hallgatott

Mindenesetre a legutóbbi időszakban a baloldali városvezetők a repülőtéren elindult járatok kapcsán jellemzően csak a járatindítást domborították ki, a város pénzügyi kötelezettségeiről mindeddig igyekeztek minél kevesebbet beszélni, Péterffy Attila az országos televíziónak adott interjúban valamiért nem tért ki erre. A keddi közgyűlésre azonban már egy olyan előterjesztés készült, amely a város kiadásait bemutatja, ebből kiderül, a már most is 16 milliárdos adósságállományt felhalmozó baloldali önkormányzatnak vastagon bele kell nyúlnia zsebébe a járatindítás miatt.

A dokumentumból kiderül, hogy a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft.-nek a járatok elindítása egyszer már 60 millió forintjába került, de további 80 milliót most még kérnek. Az önkormányzat szerint a társaság ügyvezetőjének – akinek bérét egyébként nemrég emelték meg – tájékoztatója szerint „80 millió forintból 26,3 millió forintot egyrészt a biztonságos légi közlekedéshez szükséges berendezések (utasellenőrzés), másrészt az utasok minőségi kiszolgálására szolgáló tárgyak beszerzésére fordít. A társaság a fennmaradó 53,7 millió forintot az április és május hónapban esedékes működési költségeire használja fel".

Az MSZP-s siker: beázik a fogadóépület

A Péterffy vezette jelenlegi önkormányzat elődjének tekinthető baloldali városvezetés idején, 2006-ban átadott repülőteret üzemeltető cég ügyvezetőjétől egy belső vizsgálat által a cégnél feltárt szabálytalanságok miatt 2009-ben köszöntek el. Aztán négy évvel a létesítmény elkészülte után a főépülettel kapcsolatos súlyos, a működést is veszélyeztető műszaki problémák is kiderültek. A repülőtér hiába került 18 éve négymilliárd forintjába a városnak, annak főépülete több helyen is beázott, a falakról, a lámpákról is csepegett a víz, sőt a számítógépes rendszernek helyet adó épületrészben is utat talált magának. Mintegy félszáz műszaki hibáról szóló jegyzőkönyvet vettek fel és az épület rendbetételét is a fideszes önkormányzatnak kellett megoldania.