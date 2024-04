Óriási az érdeklődés a Pécsről újra beindult repülés iránt. Már több kerekesszékes utas is érkezett-távozott, és egészen biztosan egyre nagyobb igény mutatkozik az akadálymentes turizmus, akadálymentes repülés iránt - számolt be erről a People First Egyesület. A közelmúltban - még a felújítási munkálatok közben, március elején - ellátogattak a reptérre és szakértői szemmel vették górcső alá. Ugyanis a hozzáférhető helyszínek a fogyatékossággal élők számára létfontosságúak, de az idősek vagy a babakocsis szülők számára is nagyon fontosak az akadálymentes helyek.

Reptér: vajon elég könnyen megközelíthető mindenkinek?

A reptér akadálymentessége

Mint arról az Akadálymentes Pécs Adatbázisban beszámolnak, az épület bejárata akadálymentes, ahogy a földszinti kiszolgáló terület is. A padlózat sima műkő, hangsúlyosan eltérő színekkel, melyek látássérülteknek segítenek, ám taktilis jelek vak utasok számára sehol sem találhatóak. Braille feliratok sem segítik egyelőre a tájékozódást sem a táblákon, sem a liftben, sem a mosdóban.

Akadálymentes mosdó a földszinten található, teljes mértékben megfelelő kialakítással. Az ajtó belülről nem zárható. A földszinten találjuk az információs pultot, melynek egy része alacsonyabb, kerekesszékből is elérhető asztalokból áll. Indukciós hurok jelenleg nincsen hallássérült utasok számára. Itt található a poggyászfeladó, és a ckeck-in, ahonnan a tágas váróterembe jutunk. A váróteremben is sima, kontrasztos színű padlóburkolat található, taktilis jelek itt sincsenek, és itt már nincsen akadálymentes WC

– fogalmazott az egyesület.

Többek között arra is felhívták a figyelmet, hogy a repülőgépekbe való beszállás a földszinti váróteremből történik, küszöb nélküli, akadálymentes ajtón keresztül, majd a betonútra vezető járdaszegély is lekerekített és süllyesztett. Az épület emeletével kapcsolatban is felmerült néhány hiányosság, az adatbázisban ezt is részletezték.

A kerekesszékes utasok beszállásával kapcsolatban az Universal Air és a Pécs-Pogány Repülőtér vezetése konkrétan egyeztetett. Ez alapján két megoldás kínálkozik az itt forgalomban lévő gépekhez: egy 8-9 méteres rámpa, mely a repülőgép egyébként alacsonyan található ajtajához kapcsolódhat, mindössze 6-7 fokos dőlésszöggel. Illetve egy targoncás, zárt emelőszerkezet, szintén az ajtóhoz közvetlen kapcsolódva. Mindkét lehetséges megoldás ajánlatkérési és hatósági engedélyezési eljárását április 12-én elindították, így 2024 májusban megoldás születik

– hangsúlyozta a People First.

Az adatbázis vélemények szekciójában várják az utasok saját tapasztalatait is. Mint arról az egyesület tájékoztatta szerkesztőségünket, a reptér vezetőségének pozitív a hozzáállása az akadálymentesség jövőbeni fejlesztéséhez, a felmerülő hiányosságok pótlásához. Az egyesület részletes elemzését egy utazás tervezése előtt érdemes elolvasni.