Még februárban adtuk hírül, hogy a Szentlőrinci Horvát Önkormányzat szervezésében zarándoklatra jelentkezhetnek az érdeklődők, Greges Friderika a Szentlőrinci Horvát Önkormányzat fő szervezője vezetésével. A rendkívül aktív közösség ezúttal is színes élményeket szerzett Horvátországban, az Isztriai-félszigeten. A zarándoklat során egyik fontos úticéljuk a hazánkban eddig még csak kevéssé ismert Szent Fosca bazilika volt Vodnjanban.

A Szent Fosca bazilikában jártak a szentlőrinciek

Egyik első magyar csoportként látogattak el a helyszínre, ahol egy fiatalon vértanú halált halt leány emlékére emelték a templomot, melyet a szerte a világból érkező zarándokok gyógyító erejűnek tartanak.

Szent Foscáról több legenda maradt fenn, az egyik szerint ravennai pogány családban született és élt a 3. században. Mindössze tizenöt éves volt, amikor áttért a kereszténységre, dajkája, Maura hatására. A lányt apja megpróbálta a vallás elhagyására késztetni, de nem járt sikerrel. Jelentették őket Quinziano prefektusnak, ám először egy angyal megmentette őket a letartóztatástól. Később azonban Maurával együtt mindkettőt bíróság elé állították, megkínozták és végül lefejezték. A középkorban a 11-12. századtól kezdve a szentek tisztelete szélesebb körben elterjedt, nemcsak a mai Olaszországban, de Horvátországban is vallásos áhítat övezi emléküket.

A Szent Fosca bazilika mellett több látványosságot megtekintettek

A szentlőrinci horvát közösség gyakran látogat el fontos, a katolikus valláshoz kapcsolódó helyszínekre, emellett a horvát kulturális emlékeket is előszeretettel látogatják. A legutóbbi, nagy érdeklődés mellett zajló zarándoklat során többek között a rovinji tengerpart mellett a Szent Eufémia-székesegyházat is megtekintették. Ellátogattak Labinba is, ahol gótikus templom áll Kisboldogasszony tiszteletére. Emellett a Labini Nemzeti Múzeumnak otthont adó Lazzarini-palotát is felkeresték.