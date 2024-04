A Tettyén az 1500-as évek elején Szatmári György pécsi püspök épített palotát, amelyet a török megszállás alatt derviskolostornak használtak. Az épület már a török kiűzése során is megsérülhetett, de a közelben álló lőpormalom felrobbanása még nagyobb pusztítást végzett benne. 1897-ben a veszélyesnek ítélt részeit szétrobbantották, így jöttek létre a ma is ismert „Tettyei romok”.

Tettyei romok lassan tényleg romok?

A romok felé közeledve az északi oldalon egy elkerített területre lehetünk figyelmesek. „Vigyázat! Omlásveszély” – olvasható a felirat a fakorlátok között elhelyezet drótrácsokon.

Az omladozáson túl az emlék körül sétálva azonban más is feltűnhet a járókelőknek, kirándulóknak. A város számos pontját uraló gaz a tettyei romok felett is elkezdte magához ragadni a gyeplőt. Kívül-belül gazfüzér keretezi a robosztus küllemük ellenére is törékeny és érzékeny műemlék falak alját, de ha fentebb pillantunk, ott is találkozunk bőven oda nem illő növényzettel, a falak közti árkádok meglazuló téglái között változatos gazfajták ütötték fel a fejüket, csakúgy mint a tettyei park lépcsői és járdaszakaszai között egyaránt.

A Tettye egykori palotaromjai nagyobb odafigyelést érdemelnének

Ha tovább sétálunk is találkozunk felújításra szoruló alkotással, a havihegyi templom előtt áll Kiss György kereszten függő Krisztus szobra, szembetűnő a szobor hiányos lábfeje.

A Tettye mint a város egyik ikonikus helyszíne, minden bizonnyal nagyobb odafigyelést érdemelne, az elhanyagoltság látszatát keltő, mindent benövő gaz és az omladozó palotaromok kevéssé méltóak a gazdag történelmi előzményekhez.

Csak remélni tudjuk, hogy az omladozást nem hagyják az illetékesek olyan súlyossá fajulni, mint ami a napokban a Mária utcai egykori Bóbita épületén látható volt, az ottani omlásveszély miatt kihelyezett kordonok ugyanis betörtek és leborultak, így bepillantást kaphattunk az épület egyre elborzasztóbbá váló pusztulásának szomorú mértékébe.