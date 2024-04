A végéhez közeledik a szennyvízberuházással kapcsolatos projekt Szalántán, már a helyreállítási munkálatok zajlanak. A kivitelezés többek között a települést kettészelő 58-as számú főutat is érinti, melynek két oldalán közel 200 család él. Sőt, az általános iskola is a főút mellett található. A beruházás és az ezzel kapcsolatban felmerülő korlátozások nem csak a helyi lakosoknak, de a közlekedőknek is kellemetlenségeket okoznak.

Mint arra dr. Hitre Gabriella polgármester is felhívta a figyelmet, a főút forgalma hatalmas és az itt élőkre az átmenőforgalom gyakran nincs tekintettel. A gyalogátkelőhelyen reggelente egy önkormányzati dolgozó kíséri át a gyerekeket az iskolához, mivel sokan nem állnak meg még a piros lámpánál sem.

A beruházás befejezéséig a helyiek és a közúton dolgozók biztonsága érdekében 40-es sebességkorlátozó táblát helyeztek ki. Később ezt visszacserélik a korábban hatályos 50-es táblára. Ám az önkormányzat kérte és meg is kapta a Belügyminisztérium támogatását, hogy egy traffiboxot telepítsenek a településre, ezt a következő hetekben be is fogják üzemelni. Ezzel is az itt élők védelmét szeretnék szolgálni.