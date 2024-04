A pécsváradi Kopa Dorottya nem született teljesen vakként, 7 éves korában vesztette el a látását, ám addig is 10 százalék alatti volt a látása. Mindig is integráltan járt intézménybe, ez egy célkitűzés is volt a szülei részéről. Általános iskolába Pécsváradra járt, német nyelvű iskolába, most a Koch Valéria Iskolaközpontban tanul Pécsen, itt is németül.

A 15 éves vak lány nem csak a hangszeren játszik profin, falat mászik és legutóbb a síelést próbálta ki

Fotó: Löffler Péter

– Általános iskolában imádott tesizni, a szekrény ugrástól elkezdve mindent csinált. Ám az utóbbi időben háttérbe szorult nála a mozgás. Egy vak embernek az egyik örömforrás az életében az étel, az evés és ha nem sportol mellette akkor nagyon könnyen túlsúlyos lesz. Ezt mi nem szerettük volna így elkezdtük megismertetni a sportokkal – kezdett bele a történetükbe Kopa Adrien, Dorottya édesanyja.

Az anyuka egyszer csak rábukkant a közösségi oldalon egy lányra, aki arról írt, hogy nagyon szívesen mászna falat látássérültekkel. Így ismerték meg egymást.

– A lányom favorit sportja lett a mászás. Előtte vak baseballoztunk, azt is nagyon szerette, korábban vak ping-pongoztunk, úszott és járt tandem biciklizni is, bachatázni (táncolni) is, tehát nem igazán van olyan sport amire azt mondaná, hogy nem próbálja ki

– folytatta Kopa Adrien.

Eközben, a Látássérültek Sportegyesületénél ismerték meg a lehetőséget, miszerint ők minden évben mennek Ausztriába síelni. A család felvette velük a kapcsolatot, és ők javasolták, hogy először menjenek el egy mű sípályára, próbálják ki a sportot. Felhívták a Bajai Sípályát, ahol örömmel fogadták Dorottyát.

– A két sportág nagyon különböző érzületet vált ki belőlem és nagyon más koncentráció fajtát igényel tőlem. Hogyha felmászok egy falnak a tetejére az számomra mindig egy adrenalin löket, hogy megint teljesítettem valamit

– vallott kedvenc sportjairól a tinédzser. – A síelés kezdetben egy kicsit nehezebben ment, mert ott egy újfajta mozgási típust kellett elsajátítanom, amit én előtte nem teljesen vagy nem egészen így ismertem. Én előtte csak korcsolyáztam és az azért egy kicsit más.

A fiatal vak lány nem csak a sportokban jeleskedik, évek óta zongorázik.

Mindent hallás után tanul. Ezzel, s pozitív életszemléletével a látók számára is motiváció lehet.

– A tanár úr mondja nekem, hogy milyen hangokat játsszak, milyen a harmónia, felbontás és akkor az alapján játszom le azt amit mond. Hallás után annyit szoktam csinálni, hogyha van egy dal ami nagyon tetszik, akkor kreálok hozzá egy kíséretet zongorán és arra énekelek

– mondta.

Németországban tanulna biológiát

Dorottya jelenleg tizedik osztályos, ám már most nagyon készül a továbbtanulásra. Néhány éve kijelentette, hogy Németországba, Potsdamba szeretne menni, biológiát tanulni. Először orvos szeretett volna lenni, de beismerte, hogy az nem lehet vakon. Nagy valószínűséggel biológus sem, de a szülei próbálnak minden követ megmozgatni annak érdekében, hogy sikerüljön neki.

– Úgy vagyunk vele, hogy 2 éven belül elveszítjük idézőjelben, úgyhogy ezt a 2 évet most próbáljuk kiélvezni ahogyan csak lehet – mondta az édesanyja.