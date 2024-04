A Péterffy Attila polgármester idején kinevezett, OKJ-s képesítéssel rendelkező korábbi vezető után a Pécsi Ellátó Központ élére került igazgató tavaly azért tett feljelentést, mert szerinte egy család három tagja is megkérdőjelezhető módon jutott önkormányzati lakáshoz. Mindezekre azt követően derült fény, hogy a témában a Tiszta Kezek Frakció egyik tagja, Hencsei Zsolt kérdést tett fel az egyik tavalyi közgyűlésen.

Visszautasítják a vádakat, máshol kell keresgélni

Fotó: Laufer L.

Lapunknak most a családot közelről ismerők beszéltek azokról a körülményekről, amikkel azonban meglehetősen árnyaltabbá teszik azt a képet, amit eddig igyekeztek lefesteni a pécsieknek. Forrásaink által felvázolt képlet szerint ugyanis inkább egyfajta elterelést jelentett mindez, hiszen így a magasabb városházi körökről inkább a beosztottak felé lehetett terelni a botrány kommunikációs vonalát.

Visszautasítják, amit rájuk mondtak

Forrásaink szerint a megvádolt család tagjai közül ugyan jutottak lakáshoz, csakhogy egyáltalán nem bűncselekmény gyanúját felvető módon. Úgy tudjuk, hogy a család egyik tagjának lakáskérelme már másfél évtizede bent volt, amikor lakáshasználatba vételi kérelmet megkapta, és az is nyomatékossá tette ezt, hogy egy beteg gyermeket látnak el, illetve az édesapa is orvosi problémákkal küzd. Azt is közölték, hogy a férfi lakásának ajtaját aztán feltörték a botrány kirobbanásának idején, zárat akartak cseréltetni rajta akkor, amikor még igyekezett rendet tenni a lakásban, de az még nem volt beköltözhető állapotban. Az ügyben egyébként feljelentés is született, valamint polgári per is indult.

Forrásaink szerint a másik érintett családtagnak pedig már 2018-ban bent volt a kérelme az önkormányzatnál, SNI-s gyermeket nevel; ez alapján kaphatott lakást bőven az előtt, hogy az édesapa egyáltalán az önkormányzatnál dolgozott volna, tehát az sem volt előzmények nélküli és indokolt is volt. A harmadik érintett neve ugyan szerepelt egy hasonló kérelmen a lakcímmel, csakhogy az illető nem is tudott arról, hogy lakást kapott volna az önkormányzattól, és állítólag az önkormányzati rendszerben máshol nincs is nyoma a lakáskiutalásnak – fogalmaztak.

Érdekesség, hogy más vonalon lapunkhoz eljuttattak egy olyan üres, biankó dokumentumot is, amelyen a lakásosztály egyik korábbi vezetőjének szignója, valamint az önkormányzat pecsétje is látható és azt csupán ki kell tölteni a megfelelő személy és lakás címével.

A rágalmazás miatt már elítélt és több céget is bedöntő Nyőgéri Lajos MSZP-s alpolgármester alá tartozó területen 2022-ben indult bűnügyi nyomozás. Kiderült, hogy a gyanú szerint valakik pénzért adtak ki önkormányzati bérleményeket illegálisan. Az önkormányzati lakásmutyi kapcsán a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség több szálon is vizsgálódhat, rengeteg adatot gyűjtöttek be, nem kizárt, hogy nemcsak az egyes kiutalásokat, hanem rendszerszintűen a gazdasásági hátteret is megvizsgálják.