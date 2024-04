A rendezvényre összesen 135 kiállító cég érkezett, akik a műszaki újdonságok világába kalauzolták el az érdeklődő diákokat, hallgatókat, valamint a már műszaki szakmában dolgozókat. Az eseményen az elektromosjármű-iparhoz kapcsolódó hallgatói fejlesztések is megjelentek, de a kiállítóknál terítékre került a 3D nyomtatás is, de falazóbemutatót és zsaluzatépítőversenyt is szerveztek.

Az esemény megnyitóján a Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány elnöke, dr. Bódis József elmondta, hogy a Pollack Expo szakmáról és jövőről szól. Beszédében kiemelte, hogy a Pécsi Tudományegyetem egy komoly tudásközpont, amely már évekkel ezelőtt megcélozta a zöld egyetemi létet, és jelenleg is nagyon előkelő helyet foglal ebben a tekintetben a világon. Ebből adódóan is nagy aktualitása van a mostani Exponak, aminek az okosházak a főtémája, mert azon túl, hogy okos a ház, egyben zöldnek is kell lennie. A zöld pedig a jövőnk záloga.