A Pécsi Tudományegyetem (PTE) mérlege: 13 arany, 9 ezüst, 7 bronzérem, mind a magyar sport jelenlegi és leendő pécsi csillagaitól.

Ez azt is jelenti, hogy az összetett táblázat szerint a második helyet szerezte meg a PTE - derül ki az egyetem közleményéből.

A MEFOB Fesztivál az éves Magyar Egyetemi- és Főiskolai Országos Bajnokság tömörített változata, hiszen a sportágak egyharmadát egy rendezvénybe tömörítik, és 10-12 sportág képviselői gyűlnek össze. Ez egy összegyetemi fesztivál, vagyis a sportolók nem klubjaikat vagy egyes szervezeti egységeiket, hanem egész egyetemüket képviselik.

„A PTE-nek kifejezetten “fekszik” a MEFOB Fesztivál, hiszen olyan sikersportágakban veszünk részt, mint az asztalitenisz, a sárkányhajó, a cheerleading, melyeknek a hallgatóink évek óta címvédői vagy győztesei. Ugyanakkor ezek azok a sportágak, amelyekben nem csak az egyetemi sportban, de országos szinten is kiugróak vagyunk, vagy a sportág képviselői alapvetően az élvonalhoz tartoznak. Természetesen az egyéni mellett klasszikus csapatsportágakkal is jelen voltunk a rendezvényen, az utóbbi évek kiemelkedő sportteljesítménye köthető például a futsalhoz. A lányok címvédőként érkeztek, idén negyedikek lettek, de a fiúk a tavalyi sikerüket megismételve második helyen végeztek. A férfi csapat nagyban épül az első osztályú futsal csapatra, vagyis ez jó példája annak, hogyan ötvöződik az egyetemi sport az élsporttal. A MEFOB-on versenyző hallgatók közel kétharmada egyébként az egyetemi sportklubban, a PEAC-ban sportol” - mondta el Halmos Zoárd, a Pécsi Tudományegyetem sport stratégiai koordinációért felelős megbízottja. Kiemelte azt is: “2024 tavaszától már csak azok a hallgatók pályázhatnak egyetemi sportösztöndíjra, akik az intézményüket legalább hazai porondon képviselik, illetve, akik kiugró eredményt érnek el, az egyetem további támogatásával eljuthatnak akár nemzetközi egyetemi versenyekre is.”

Az a csapatteljesítmény, ami az idei MEFOB Fesztiválos részvételünk körül mutatkozott, beleértve sportolói, felkészítői és szervezői munkát jól példázza azt, hogy miért a PTE végzett az elmúlt két évben az éves MEFOB összesített pontverseny élén. Erre igazán büszkék lehetünk!”

- húzta alá Halmos Zoárd.

Részletes eredmények:

Asztalitenisz

A várakozásokat is felülmúló teljesítménnyel zárta a MEFOB Fesztivált a PTE asztalitenisz csapata április 30-án és május elsején Győrben, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csarnokában.

„7 arany, 1 ezüst, 4 bronz az idei mérleg! Szerencsére nagyon jó versenyt zártunk, szenzációsan játszottak hallgatóink. A két nap alatt 8 különböző versenyszámban küzdött meg közel 100 sportoló az ország mintegy 20 felsőoktatási intézményéből, és ebből hétszer a Pécsi Tudományegyetem sportolói teljesítettek a legjobban! Dari Helga és Molnár Dávid mindhárom számban (egyéni, páros, csapat) aranyérmet szerzett, ami külön kiemelendő! Úgy gondolom, a csapat teljesítménye azért is különösen értékes, mivel rég nem látott nagy mezőny indult a MEFOB döntőn, ami a versenyzők számára és minőségére egyaránt értendő! Nagy öröm, hogy az extraliga meghatározó játékosai, korábbi utánpótlás válogatott versenyzők, és felnőtt válogatott kerettagok is részt vettek a MEFOB Fesztiválon, ami tovább növeli hallgatóink teljesítményének értékét. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, és nem mellesleg kiváló főpróba volt ez a júliusi Európai Egyetemi Játékokra, ahol egy női és egy férfi csapattal is képviselni fogjuk egyetemünket” – értékelte az eredményeket Orosz Gábor, a PTE Asztalitenisz csapat szakmai vezetője.

Eredmények:

Férfi csapat

1. Kovács Sebestyén, Molnár Dávid (PTE I.)

Női csapat

1. Dari Helga, Laskai Írisz (PTE I.)

3. Jankus Dóra, Szórád Henrietta, Molnár Rebeka (PTE II.)

Férfi páros

1. Kovács Sebestyén, Molnár Dávid (PTE I.)

3. Mihalovity Dominik, Varga Csaba Koppány (PTE II.)

Női páros

1. Dari Helga, Laskai Írisz (PTE)

3. Jankus Dóra, Szórád Henrietta (PTE II.)

Férfi egyéni

1. Molnár Dávid (PTE)

Női egyéni

1. Dari Helga (PTE)

3. Laskai Írisz (PTE)

Amatőr összevont egyéni

1. Huang Rong (PTE)

Oktatói/dolgozói egyéni

2. Szabó Gyula (PTE)

Cheerleading

A PTE Cheerleading csapata indult a résztvevő egyetemek közül a legtöbb, 12 versenyszámban a MEFOB Fesztiválon, és nem kevesebb, mint 4 arany, 5 ezüst és 1 bronzérmet érdemelt ki. Az is biztossá vált, hogy lesznek PTE-s cheer lányok az Egyetemi Világbajnokságon. A PTE ezzel a legeredményesebb egyetemként végzett a cheerleadinget tekintve.



A MEFOB megnyitó a Cheer verseny után volt, ahol felkérést kaptunk, hogy vezényeljünk le egy flashmobot, így a versenyt követően még ennek is eleget tettünk. Itt a MEFOB-on dőlt el, hogy az Egyetemi Világbajnokságon indulhatunk hip-hop duóban is, hiszen elsők lettek a hallgatóink, amivel elérték az ehhez szükséges pontszámot

– mondta el a szuper hangulatú versenyről Bánkyné dr. Perjés Beatrix szakmai vezető.

ERGO

A PTE-s ERGO team "vegyes egyetemi amatőr csapat (1 gépen 4 fő * 1perc)" kategóriában az első helyet szerezte meg a MEFOB FESZT-en!

„A legnagyobb kihívás az volt, hogy egyetlen egy ergo állt rendelkezésre, és ezen a cseréket is úgy kellett megoldanunk, hogy ez minél hatékonyabb és minél gyorsabb legyen. Nagyon jó cseretaktikát alakítottunk ki, így tudtuk hozni a papírformát és magabiztos fölénnyel sikerült megnyernünk a futamot" - értékelt Varga Tamás csapatvezető.

Csapattagok: Balogh Tamás, Cserti-Csapó Bendegúz, Endrei Tamás, Tóth János

Evezés

A PTE csapata evezésben két 2 fős és egy 4 fős versenyszámban indult, Mészáros Janka és Molnár Miklós párosban sajnos nem jutottak tovább az előfutamban, viszont Tóth János és Füzi Zsófia a döntőben negyedikek lettek.

„Nehéz volt a futam, a szél nem kímélt minket, nagy, 90 centis-méteres hullámok voltak, de a hangulat nagyon jó volt” – mondta Tóth János.

A négypárevezősben viszont Mészáros Janka, Molnár Miklós, Tóth János és Füzi Zsófia a döntőben második helyezést érték el. „Nagyon szoros verseny volt, szinte az egész futam alatt harmadik helyen álltunk, de aztán egyre jöttünk föl-jöttünk föl, a végén beértük az előttünk lévő csapatot, a hajrában pedig meg is előztük őket, így második helyen értünk célba” – foglalta össze röviden a versenyt Tóth János.

Futsal

A férfiaknak a második, a nőknek a negyedik helyet sikerült megszerezniük a győri MEFOB Fesztiválon. Az eredmény nem tükrözi maradéktalanul a teljesítményt, a PTE játékosai ugyanis a bajnokságban is igyekeznek teljesíteni.

„Második lett a férfi csapat, 6-2 re kikaptunk a debreceniektől. Hozzá kell tennem: két fronton kellett teljesítenünk, mert az NB 1-ben maradás is fontos volt a csapatnak (hétfőn derül ki, hogy bent maradunk-e az NB1-ben - a szerk), és egy sérültünk is volt. Hét győzelemmel jutottunk el ehhez a kupadöntőhöz, de be kell látnunk: ez a Debrecen jelenleg előttünk jár, 6-7 éve az NB1-ben is játszanak. Nagyon szerettünk volna a tavalyi vereség után visszavágni, de most nem sikerült. Ami viszont előremutató: férfi futsal csapatunk tagjai között sok a fiatal elsőéves!

A lányok negyedikek lettek, a TF ellen játszották a bronzmeccset. Időzítésben ez a meccs sem volt szerencsés: a mérkőzés előtti napon a csapatunk 70% -a Győrből Zalaegerszegre utazott egy bajnokit játszani, ahol nyertek is a Zalaegerszeg ellen 5-1-re. Reggel pedig a bronzcsatában sajnos alulmaradtak az ELTE csapatával szemben. Csak dicsérni tudom a játékosainkat!

Futsal terén azt gondolom, a második és a negyedik hely idén reálisnak mondható.

Logisztikai és sportinfrastruktúra tekintetében is le a kalappal a győri Széchenyi István Egyetem előtt, jó, sőt, otthoni lehetőségeinket meghaladó helyszíneken teljesítettünk” – értékelt Hári József, a PTE Futsal csapat szakmai vezetője.

Kézilabda

Negyedik helyen végzett a PTE női kézilabdacsapata az idei MEFOB Fesztiválon, Győrben.



A kézilabda MEFOB döntők az utóbbi 15 évben mindig június elején-május végén szoktak lenni, ugyanis jellemzően akkorra érnek véget a bajnokságok. Az idei MEFOB Fesztivál ilyen szempontból igen kedvezőtlen időpontban volt, mert az a keret, melynek tagjai nagy fölénnyel nyerték meg a selejtezőt, magára a megmérettetésre már nem tudtak eljönni, hiszen a bajnokságban játszanak. Véleményem szerint ez a minőségen is látszott, a legtöbben tartalékosokkal érkeztek. Faramuci helyzet ez, főleg, mert a kosárlabdázók el tudták érni, hogy egy későbbi, a bajnokságok utáni időpontban tartsák meg a MEFOB-os meccseiket.

Emiatt sajnos nem tudtunk a legerősebb kerettel Győrbe jönni, egy rendkívül fiatal, szinte ifista társasággal vágtunk neki a MEFOB Fesztiválnak.

Mindezek miatt őszintén szólva nem voltak nagy várakozásaink. Szerettük volna az első meccset megnyerni a házigazda Győr ellen, és talán ez volt a jobbik mérkőzésünk is: végig fej-fej mellett haladtunk, az utolsó fél percben kaptunk 4 gólt. Ezt nagyon sajnáljuk.

A bronzmeccsen a TF ellen játszottunk. Azt kell mondjam, a jobb csapat nyert. Felvillanásaink voltak, de nem tudtunk maradandót alkotni.

Nagyot küzdöttek a lányok, de sajnos most ez önmagában nem volt elég a dobogós helyhez.

Köszönet azoknak, aki el tudtak jönni versenyszerzon közben, esetleges sérülést kockázatva és bevállalták, hogy szerepelnek a MEFOB Fesztiválon. Köszönöm a PEAC NB2-es, illetve a Kozármisleny csapatvezetőinek, hogy elengedték a játékosokat. És marad a remény, hogy az elkövetkezendő években a kiírás visszakerül a megszokott időpontjára, és a legerősebb keretünkkel tudunk majd részt venni a kézilabda MEFOB-on

– értékelt Paic Róbert szakmai vezető.

Sakk

A PTE hallgatói május 2-án csapatversenyeket játszottak a MEFOB Fesztiválon és amatőr kategóriában első helyet értek el, ami csodálatos folytatása Turcsán Bálint tegnapi férfi amatőr bronzérmes helyezésének, és Juhász Judit pontszerzésének! Ezzel a PTE hallgatói pontszerzésben első, második és harmadik helyen végeztek!

„Azt gondolom, megvan minden, amit szerettünk volna” – mondta Hári József, a PTE Sportiroda vezetője.

Sárkányhajózás

Lenyűgöző teljesítményt nyújtott a PTE Sárkányhajó csapata az idei MEFOB-on! Mind a 200 méteres, mind pedig a 2000 méteres versenyeken aranyéremmel zártunk! Ez a győzelem a csapat kiemelkedő teljesítményének és szorgalmának köszönhető.

„Két első helyezéssel megyünk a második fordulóba. A végső eredményhirdetés szeptemberben lesz a székesfehérvári fordulón. A mezőny elég erős volt, 9 egyetem csapata képviseltette magát ezen a versenyen. A 200 m kicsit szorosabbra sikerült, de így is sikerült az első helyen befutnunk. 2000 m-en pedig magabiztos fölénnyel értünk be a célba, köszönhető ez a folyamatos edzéseknek” – újságolta nagy örömmel Varga Tamás csapatvezető.

Szkander

A PTE idén egy új versenyszámban is megmérettette magát a MEFOB Fesztiválon, mégpedig szkanderben, ahol az intézményt képviselő Sipka Gergő a középmezőnyben végzett!

„Még sosem indultunk ebben a versenyszámban, Gergőnek is teljesen új volt ez a terep, hiszen ő eredetileg súlyemelő, vagyis nem tipikus szkander versenyző, itt viszont profikkal kellett megmérkőznie. Nagyon gratulálok neki, azért is, mert nagy bátorságra vall, hogy elindult ebben a számban. Ha lehet, a jövőben azon leszünk, hogy a Pécsi Tudományegyetem jobban támogassa a szkandert” - mondta Hári József, a PTE Sportiroda vezetője.

Vízilabda

A PTE női vízilabda csapata a harmadik helyen zárt a MEFOB-on. A fiúk is kitartóan harcoltak, bár végül a 8. helyen végeztek. Büszkék vagyunk rájuk! Mindkét csapat jól teljesített egy rendkívül erős mezőnyben.

„Mindkét csapat tiszta szívvel és erővel küzdött. A lányok többsége az egyetem alatt kezdett el vízilabdázni. Egy igazi sportközösséggé kovácsolódtak. A MEFOB-on évről évre erősödik a mezőny, elégé kiegyenlített a bajnokság, így minden évben más és más nyer. A fiúk a tavalyi ezüstérem után nem erre az eredményre számítottak, de nem vagyunk elkeseredve, mivel most készülünk az OB I-es bajnokságra és nyáron pedig az egyetemi játékokon szeretnénk minél sikeresebben szerepelni” – nyilatkozta Lukács Gergely csapatvezető.