– Ha hibázunk, a drága alapanyag, a befektetett munka kárba vész, az eltett termék megromlik, megpenészedik, akár meg is betegedhetünk tőle – hívja fel a figyelmet tájékoztatójában a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A legfontosabbak a tiszta konyha, tiszta eszköz és tiszta kéz. A hivatal tanácsai szerint a befőzés megkezdése előtt fontos, hogy a helyiség ki legyen takarítva, az edényeket, befőttesüvegeket, eszközöket alaposan el kell mosni, fertőtleníteni vagy kiforrázni. Az üvegeket mosogatószeres vízzel át kell mosni, meleg vízzel öblíteni, kiforrázni, vagy mikrohullámú sütőben átforrósítani, végül kerüljenek tiszta, átvasalt konyharuhára, hogy a víz ki tudjon csöpögni. A csavaros tetőket is forró vízbe kell tenni néhány másodpercre, majd megszárítani.

Fontos, hogy a befőzésre váró zöldségek, gyümölcsök épek legyenek és alaposan legyenek megmosva – ha vannak hibás részek, azokat mindenképp ki kell vágni. – Alapos mosással a mikrobák és a növényvédőszer-maradékok nagy része eltávolítható a zöldségek, gyümölcsök felületéről – hangsúlyozza a Nébih.



A befőzés alapja a tisztaság

Mindezek mellett fontos, hogy a befőzés minden folyamatát tiszta kézzel végezzük – az alapos kézmosás elengedhetetlen.

– Az üvegek légmentes zárása a házi tartósítás kulcsfontosságú eleme – teszi hozzá a hivatal. Ha ugyanis az üveg nincs megfelelően lezárva, úgy a befőzött élelmiszer penészes lesz, megromlik. A zárás hibáin könnyedén bejutnak a romlást vagy megbetegedést okozó mikrobák az üveg belsejébe, és ott elszaporodnak. A befőttesüvegek lezárásához érdemes minden évben új, ép fedeleket beszerezni, illetve javasolt a csavaros tetőre is pluszként kívülről celofánt vagy fóliát tenni.

A biztonságos tárolásra is ügyelni kell: a befőtteket, lekvárokat hűvös, szellős, száraz helyen, napfénytől védve tartsuk.

– Penészesedő helyiség az üveg penészesedését is okozhatja, a nyirkos levegő pedig a fémfedelek rozsdásodásához vezethet, ami a fedél kilyukadását, az élelmiszer romlását okozhatja. A felbontott üvegeket pedig hűtőben javasolt tárolni – emeli ki a Nébih.