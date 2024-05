A pünkösdi hétvégén az erdősmecskei állatkert, a MecskeZoo – május 18-20. – állatsimogatóval, látványetetésekkel, játékos feladványokkal és izgalmas szabadtéri aktivitásokkal – arcfestés, célba dobás, színezés, kincskeresés, hüllő és nyuszi simogató, rágcsáló kiállítás – várják a kicsiket és nagyokat.

A szokásokhoz híven az állatkert sztárjai is a látogatók között sétálnak majd, köztük a MecskeZoo legkisebb kecskéje, Yeti és Bert a sarkantyús teknős. Mindezek mellett látványetetésekkel – kacagójancsi, róka, zebramungó – is készülnek a zoo-ban, valamint a bébi rókákkal is megismerkedhetnek az érdeklődők.