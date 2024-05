A továbbiakban megtekinthető volt a 20 év remény című fotó kiállításuk, Parkinson-totót tölthettek ki a résztvevők, házi süteményt kínáltak, értékes tombolatárgyak találtak gazdára. Régi és új betegtársak beszélgettek egymással és a motoros vendégekkel. A Parkinson Betegek Egyesülete az idei év májusában lett 20 éves. Több program mellett május 18-án az Önkormányzati Egészségnapon is képviseltetik magukat. A kiállítás fotóanyagát itt is meg lehet majd tekinteni, lesz Parkinson-totó is. Valamint a betegséggel kapcsolatos tanácsadás, ismeretterjesztés is elérhető lesz.