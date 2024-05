A beruházás két ütemben valósul meg. Az első szakasz június 3. és július 5 között zajlik, ami Szent Mór utcának a Király utca és a Mária utca közötti részét érinti forgalomkorlátozás szempontjából. A második ütem során – július 8-tól augusztus 9-ig – a Papnövelde utca és Anna utca között szünetel az autóforgalom a Szent Mór utcában.

Ennek következménye az is, hogy a környező utcákban is megváltozik a forgalmi rend a munkálatok ideje alatt. Fontos információ, hogy az első ütem érinteni fogja a János utca egy szakaszát, így ott is behajtási korlátozás várható: a János utca a Nagyflórián utca felől időlegesen zsákutca lesz.

A munkálatok megindulása előtt az energiaszolgáltató szórólapon értesíti a lakosságot a részletes tudnivalókról.