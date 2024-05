– Sajnálatos módon, bár több száz aláírással érkeztem a bizottság elé, Ágoston, Bikali és Fürj képviselők még csak napirendre sem engedték venni az ügyet a bizottsági ülésen. Ágoston Andrea a térségben élő több száz lakos igényét csupán politikai hecckampánynak minősítette. Így aztán úgy tűnik, hogy a múromi-vöröshegyi-kerékhegyi és csertetői lakosok jogos igényeit politikai szempontok alá rendelik, miközben Ágoston képviselőasszony is olyan területről érkezik, ahol felmerülnek hasonló igények. Pedig már több alkalommal is próbáltuk felhívni a figyelmet az ügy fontosságára, legutóbb 2021-ben elkészített komplex településrészi integrált városfejlesztési stratégiában is szerepeltetve a felvetést. Köszönjük a pozitív hozzáállást Sík Lászlónak, aki támogatta az ügyet, azonban sajnálatos módon ketten alulmaradtunk. Kedden rendkívüli ülésen fogjuk újra tárgyalni az ügyet, illetve a belvárosi iskola ügyét is