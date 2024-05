Nyárváró baba-gyerek börzét tart a Pécsimami Közhasznú Egyesület és a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. Május 12-én fedett helyszínen, a pécsi Uránvárosi Piac épületében várják a családokat délelőtt 9-12-ig. Több száz méternyi baba- és gyerekholmi, játékok lesznek beszerezhetőek a bolti ár töredékéért. S mint arra a Pécsimami is figyelmeztetett, szeptemberig nem lesz több börze, így a nyári ruhák mellett akár az ovis ágyneműt, tornazsákot és az iskolatáskát is meg lehet venni. Parkolni a 6-os út túloldalán az uránvárosi kormányablak parkolójában ingyenesen lehet. A szervezők a rászorulókra is gondoltak, a feleslegessé vált gyerekholmikat bárki leadhatta a piacfelügyelői irodában.