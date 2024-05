A harkányi gyógyvíz és az ördögszántotta hegy legendája című zenés mesejátékot is meg lehetett tekinteni. Rudán Joe, Szentgyörgyváry Péter, és Horváth Lejla részvételével. Ezután kezdődött az anyák napi virágültetés. A Tamás Éva Játéktára is koncertet adott, a gyerekeket pedig felemelték a magasba.

Volt csillámtetoválás és arcfestés, slime-készítés is. A Dél-Dunántúli Motoros Egyesület jóvoltából rá lehetett ülni a motorokra is, és jótékonysági vásárt is tartottak a 4 éves Nemes Marci gyógyulásáért.