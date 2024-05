Nem mostanában volt példa esős ballagásra

A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium végzős diákjai sem tehették meg szokásos útjukat a Barbakánba, ahol lerótták volna tiszteletüket Janus Pannonius szobra előtt. Az intézmény igazgatója, Ritter Attila elmondta, hogy emlékei szerint igazgatói létének huszonnyolc éve alatt nem volt még esős ballagás, amit fotóriporter kollégánk is megerősített, akinek volt szerencséje szinte minden évben fotózni az ünnepséget. Az archívumban elmélyülve, 1989-ig kellett visszamennie, hogy esernyővel ballagó diákokat találjon.

A gimnazisták az eső ellenére is a hagyománynak megfelelően énekelték a következő sorokat: „Ballag már a vén diák tovább, tovább. [...] Az élet hív, a munka vár.” Miközben pedig daloltak, és a Baranya Vármegyei Közgyűlés díszterme felé meneteltek, mosolyogva néztek ki rokonaikra, akik csokorral egyensúlyoztak a kezükben, miközben telefonjukkal vagy éppen profi fényképezőgéppel örökítették meg ezt az örömteli és egyben szomorú pillanatot, hiszen a gyermekük most válik felnőtté, most lép rá egy útra, ami a kirepülést jelenti a családi fészekből.