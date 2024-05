A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. keddi közlése szerint az Expo Centerben található második legnagyobb, 800 négyzetméteres Angster-terem "tetőszerkezetének állapotát illetően 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban műszaki mérések zajlottak, a mérések eredményei a mai napig nem indokoltak beavatkozást. A napokban elvégzett, évi rendszeres műszaki felülvizsgálata alapján az Angster-termet fedő térrács esetében a szakértők műszaki beavatkozást javasolnak. Emiatt a műszaki megoldás biztosításáig az Angster terem lezárásra kerül és a teremben tervezett programok,

rendezvények másik termekben kerülnek lebonyolításra".

Botrány: Péterffy önkormányzatának cége tíz nappal a Pécsi Egyetemi Napok előtt zárta le az Expo Center egyik termét

Mindezt 10 nappal az Expo Centerben rendezendő, a Pécsi Tudományegyetem diákságának legnagyobb rendezvénye, a Pécsi Egyetemi Napok (PEN) előtt ejtette meg a Péterffy Attila polgármester vezette önkormányzat cége.

A PEN szervezői persze nem nagyon tehettek mást, gyorsan változtattak a belső helyszíneken és közölték, hogy "megnyitunk más épületrészeket és a terület északi oldalát, így rendezvényeken eddig még sosem használt zónák nyílnak meg a PEN közönsége előtt". A program szervezői a városi vállalattal szemben ugyanakkor már nem beszéltek virágnyelven, kimondták a nyilvánvaló tényt: a lezárásra a biztonság kedvéért volt szükség.

Jelentősen károsodott az anyag

Csakhogy a balesetveszélye állapot létrejötte egyáltalán nem váratlan fordulat, hiszen már 2022-ben lapunk birtokába került egy olyan dokumentum, amely az Expo Center tetőszerkezetének súlyos problémáiról számolt be. Megírtuk, hogy mindez 2021 szeptembere óta bizonyosan ismert a városi vállalat és az önkormányzat előtt is. A PVH által készíttetett, az Expo Center hasznosítási lehetőségeiről szóló dokumentumban egy szakértő cég a vizsgálata alapján közölte, hogy „általánosan elmondható, hogy a 15 éves ponyvaanyag már jelentős károsodással bír, a külső védőrétegek jelentősen megkoptak, több helyütt az alapszövetig lekopott a PVC borítás és így a statikai szempontból fontos alapszövetek roncsolódnak, ennek hatására szövet szakadásának esélye nő".

Akkor azt is leírták, hogy a PVC bevonat törlés hatására krétaporszerűen távozik a felületről, a felső réteg kopása előrehaladott, az északi és a déli passzázson a ponyvázathoz tartozó kapcsolóelemek többsége korrodált, cserére szorul. Hasonlót állapítottak meg a bejárati kehelynél, ezzel kapcsolatban még azt is megjegyzik, hogy „a membránszerkezet feszessége magas, de a kapcsolódó drótkötélhálós rendszer lelazult elemei is korrodáltak, cserére szorulnak".

A 2021 őszére datált szakvélemény kijelenti, hogy a feszített membrán felületek „mielőbbi teljes cseréje szükséges az alábbi ütemezés szerint": egy éven belül a Zsolnay-terem, két éven belül pedig a többi rész ponyváját és rögzítőelemeit kellett volna lecserélni.

200 millió lett volna, ennyibe kerülhetett a vezérigazgató is

A munkákat annak idején közel 200 millióra becsülték, egyelőre nem tudni, hogy komolyabb, átfogóbb munkálatokra, a teljes felújításra mikor kerül sor, vagy kerülhet sor. Mindenesetre Péterffy Attila által korábban a PVH élére kinevezett baráti vezérigazgató, Szabó Szilárd annak idején mindezek ellenére felvehette a fizetését és a prémiumait, aki így 200 millió forintjába kerülhetett a pécsieknek abban a pár évben, amíg a városban volt. Távozása után helyére tavaly nyáron nevezték ki Jedlicska Zsófiát, aki viszont még a kinevezése miatt összehívott rendkívüli közgyűlésre sem jött el. Péterffy vezette városvezető koalíció komolyságát mutatja, hogy a polgármester azzal védte meg az új igazgatót, hogy a beiktatása helyett inkább a szabadságon volt és a születésnapját ünnepelte.

Botrány volt már az építése is

Az előző szocialista városvezetések idején hárommilliárdból felhúzott épület története botrányok sorozata:

hitelből hozták létre Péterffy szocialista elődei,

amelyet aztán több mint egy évtizeden keresztül nyögött a város.

A mostani DK gyökerét is adó szocialista pénzügyi háttérvilág építkezése során ráadásul alvállalkozók is tönkrementek, volt akinek több százmilliót nem fizettek ki.

A létesítményt pedig gazdaságosan mindeddig lehetetlen volt működtetni.

Péterffy "sikere"

A Gyurcsány Ferenccel és az MSZP-vel polgármesteri címért induló Péterffy egyébként mostanában csak szerényen "siker" szlogennel illeti magát és reklámozza profilját a várost elözönlő, vizuális környezetszennyezésnek is beillő plakáterdővel.