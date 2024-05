Jelenleg 91 egyetemistának ad otthont a Ferencesek utcájában található Collegium Seraphicum. A Ferences Rendtartomány a pécsi rendházban 1930-ban hozta létre, azzal a céllal, hogy a leendő rendi növendékek középiskolai tanulmányaik alatt már élni tudják a ferences szerzetesi életet.

A Collegium Seraphicum diákjai összetartóak

A szakkollégiumot Dobosiné Rizmayer Rita igazgató mutatta be részletesen, aki 9 hónapja vezeti a helyet, ám ez alatt a viszonylag rövid idő alatt is több újítást is véghezvitt, mind a kollégium fejlesztését, mind a programokat illetően.

Collegium Seraphicumban FerencEsteket tartottak

– Négy éven keresztül 800 éves jubileumokat ünneplünk, idén Szent Ferenc stigmatizációjának van a 800. évfordulója. A tanévet ünnepélyes szentmisével indítjuk és minden év elején játékos ismerkedési estet szervezünk, hogy megismerjük egymást és a beilleszkedést segítsük. A szakkollégiummá válásnak az első lépcsőfokaként a tanév során, szerdánként FerencEsteket szerveztünk a Collegium Seraphicumban. A témák között helyet kapott az önismeret, a párkapcsolat, Szent Ferenc élete és a ferences rend. Az „Arcok” keretében pedig a meghívott előadókkal beszélgethettek az egyetemisták a hit, a karrier és magánélet egyensúlyáról – kezdett bele a szakkollégium bemutatásába az igazgató.

A félév elején a tanulók Diákbizottságot alakítottak, és működésbe léptek a különböző munkacsoportok is, amik a kollégium működését segítik. Csatlakoztak a Felsőoktatási Véradó Hetekhez is, május elején sikeresen lezajlott az I. Szeráfos véradás.

Különleges közösségi élet folyik itt, egyfajta védett burokban, teljes bizalomban, azonos érdeklődési csoportot alkotva élnek itt a diákok. 39 szoba van, ezek egy-, kettő- és három személyesek. Az intézmény biztosítja a nyugodt tanulás, a hitbeli gyarapodás valamint a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit. Elsősorban azoknak az egyetemista és főiskolás fiataloknak biztosítják itt a kollégiumi elhelyezést, akik tanulmányaikat valamelyik pécsi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán végzik. Többek között orvos, jogász, dietetikus, mentőtiszt, gyógytornász, marketing szakos hallgató is van a lakók között.

A Collegium Seraphicum udvarán is tartanak összejöveteleket

Hogy lehet bekerülni a Collegium Seraphicumba?

– A kollégiumi felvétel egy tanévre szól, amit a következő tanévre újból kérelmezni kell. A MOL-Új Európa Alapítvány támogatásának köszönhetően minden kollégista lakhatását és a legaktívabb önkéntes munkát végző lakók munkáját anyagilag tudtuk támogatni

– mondta Dobosiné Rizmayer Rita.

– Elsősorban az egyházi fenntartású középiskolákban végzett diákok jelentkezését várjuk, akik hitüket gyakorolni akarják. Szakkollégiumunk a Ferences rend által fenntartott és ennek a szellemiségének megfelelő, s talán az a plusz az egyéb kollégiumokhoz képest a dokumentumokkal kapcsolatban, hogy plébánosi ajánlást is kérünk.

Könnyen elérhetőek innen a PTE oktatási épületei is. A lakók rendelkezésére áll kápolna, s számos közösségi helyiség megtalálható az épületben, például társalgók, boltíves, ódon hangulatú tanuló kis házi könyvtárral. klub szoba, belső zárt udvar, valamint kerékpártároló is van. A felvételhez szükséges információk és további érdekességek a Collegium Seraphicummal kapcsolatban megtalálhatók az intézmény megújult honlapján és a közösségi oldalán is.