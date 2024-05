A baloldali pécsi önkormányzat nagyjából 16 milliárd forintra duzzasztotta fel Pécs EIB-hitelének az adósságállományát. Ebből a hitelből adtak annak idején közel 21 millió forintot annak a vállalkozónak, a Baranyai-Házépítő Kft.-nek egy pályázati projekt keretében a Magyarürögi vízfolyás rendezésére, amely aztán végül gyakorlatilag semmilyen érdemi munkát nem végzett. Még a munkaterületet sem adták át neki, de az önkormányzat befogadta az előlegkérelmet, fizetett, pedig a baloldali városvezetés politikai okokból lefújta a projektet. Nem kizárt, hogy a történetnek az lesz a vége, hogy csalás bűncselekményének elkövetése miatt kerülhetnek valakik a vádlottak padjára.

Költségvetési csalás miatt nyomoznak a városházi ügylet miatt

Fotó: Lehoczky Péter

Gyurcsány-Péterffy hálózat működik

A vállalkozónak aztán később nem is kellett visszaadnia a 21 milliót, mert később 15 milliót egyfajta kártérítés címén, további 6 milliót pedig megvett, de már nem beépített anyagokra beszámítottak neki a városháziak. Csakhogy a vállalkozó, Sánta József nem teljesen ismeretlen a városházán. Nevelt lánya, Takács Lilla Péterffy Attila polgármester bizalmasai körébe tartozik, a városházán a DK-s alpolgármester referense, valamint Gyurcsány Ferenc helyi irodájának a vezetőjeként is emlegetik. Ráadásul a szintén a baloldali koalíciót erősítő Fogarasi Gábor jobbikos bizottsági elnök élettársa. A városházi zuhanyhíradó szerint az ismert vállalkozó ráadásul annyira közel lehet Gyurcsányékhoz, hogy a pártvezér korábban azt is fontolgatta, hogy a vállalkozót indítja pécsi képviselőjelöltnek.

Ezek után pedig nem meglepetés, hogy a hölgy alkalmasnak találtatott arra, hogy a DK által választáson indítandó Péterffy Attila képviselőjelöltje legyen.

Bognár Szilvia, a Tiszta Kezek polgármesterjelöltje lépett

Mindeközben azonban a vállalkozónak történt kifizetés miatt – akivel Péterffy szerződött le – elindult bűnügyi eljárásban fordulat állt be. Mint az Pécsen közismert, a városvezetés ténykedése kapcsán tavaly novemberben ismeretlen tettes ellen tett feljelentést hűtlen kezelés gyanújával Bognár Szilvia, a Tiszta Kezek Egyesület polgármesterjelöltje.

Már költségvetési csalás a gyanú

Az ügyben a hatóságok eddig már kiderítették, hogy bár a vállalkozóval a szerződés már régen megszűnt, de az önkormányzat nem számolt el a pályázattal kapcsolatosan az illetékes minisztériumnak. Ezért májusban úgy döntöttek, hogy nem hűtlen kezelés a gyanú, hanem költségvetési csalás, ezért a nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága folytatja le.

Közismert, a pécsi önkormányzatnál folyamatban lévő bűnügyi eljárások miatt az önkormányzatot már Mutyiházaként kezdték emlegetni, a baloldali rezsim pedig azért is ragaszkodhat a hatalomhoz, mert bizonyos személyek számára akár egzisztenciális kérdés lehet ez.