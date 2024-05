Csizmadia Péter, a pécsi polgári szövetség polgármesterjelöltje Pécsről a pécsiekkel! című kérdőíves felmérés eredményeit is felhasználva alakította ki a polgármesteri programját, amellyel a várost kívánja szolgálni megválasztása esetén. Közismert, hogy a jelenlegi városvezetés önállóan nagyobb befektetőt nem tudott a városba hozni, a Seiren japán gyára is kormányzati közreműködéssel érkezhetett a városba, Péterffy Attila jelenlegi Gyurcsány-barát polgármester még a gyáravatásra sem ment el. A balos városvezetés kormányellenes hangulatkeltése pedig azt hordozza magában, hogy Pécs leszakadhat az olyan kisebb városoktól is, mint a Kaposvár, vagy Zalaegerszeg.

Csizmadia ígéretes programmal rukkolt elő

A lényegében gazdasági szempontból céltalanul sodródó baranyai vármegyeszékhellyel elég párhuzamba állítani Szegedet, ahol a szintén baloldali városirányítás ellenére a kínai BYD épít fel 2000 milliárdból elektromos autók gyártását szolgáló üzemet, amely a világ legnagyobb elektromos autóipari óriásának az első európai gyára lesz. A baloldali önkormányzat ráadásul egy befektetőellenes határozatot is hozott, amellyel elriasztják a befektetőket, és már legalább 16 céget elzavartak, az elutasító döntések előkészítéséről szóló anyagokat titkolják – már ha egyáltalán készültek ilyenek, nem pedig hasra ütéssel döntöttek.

Csizmadia Péter a polgármesteri programját ugyanakkor az említett lakossági kérdőívek alapján állította össze, amelyben a gazdaságfejlesztés kapcsán is kiderült, hogy a pécsiek elégedetlenek az önkormányzattal. A konzultációt közel 11.000 polgár töltötte ki, amely alapján megállapítható, hogy a kitöltők túlnyomó többsége változást sürget.

Csizmadia a hónap elején beérkezett ívek kapcsán elmondta, hogy a pécsiek több mint 96 százaléka szerint elég volt a jelenlegi befektetőellenes politikából, annak érdekében, hogy Pécs régiós, hazai és európai szinten is meghatározó gazdasági központ lehessen. Ez járul hozzá a versenyképes munkahelyek megteremtéséhez, s hosszútávon az elvándorlás megállításához.

Csizmadia minap bemutatott polgármesteri programjában ennek megfelelően kiemelt szerepet kap a gazdaságfejlesztés. Megválasztása eseté Pécs újraiparosítási programjának keretében a vállalásában a város 10 új üzemcsarnokot épít és ad bérbe pécsi vállalkozásoknak. A program szerint Pécs a Pécsi Tudományegyetemmel, a vármegyével és a kamarával együttműködésben debreceni mintára Befektetési Ügynökséget alapít, amely 100 vállalkozás Pécsre telepítését teszi majd lehetővé. Ezeknek megfelelően Csizmadia 5000 új, jól fizető munkahelyet teremt az iparban és 2000-et a szolgáltató szektorban.