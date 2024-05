Csizmadia Péter elmondta, a Pécsről a pécsiekkel! kérdőíves közvéleménykutatást annak érdekében indította a pécsi polgári szövetséggel, hogy kikérjék a pécsiek véleményét tíz fontos témáról. Rövid, illetve hosszú távon meghatározó kérdések egyaránt szerepelnek, amelyeket alkalmasak lát arra, hogy segítségükkel fejlődő pályára állítsák a várost.

Csizmadia Péter: a tömegközlekedés az egyik leghangsúlyosabb témakör

– A konzultáció lényege, hogy a programunkat a pécsiekkel közösen, őket bevonva szeretnénk írni. Ennek eredményeként összeálló programunkat hamarosan sajtónyilvános esemény keretében fogjuk bemutatni – mondta Csizmadia Péter.

– Közel 11.000 polgár töltötte ki a konzultációt. Ha összefoglalóan kellene szólnom arról, mi az eredménye a konzultációnak, megállapítható, hogy a kitöltők túlnyomó többsége elégedetlen a jelenlegi helyzettel és változást szeretne – hangsúlyozta.

– A tömegközlekedés volt az egyik leghangsúlyosabb témakör, a kitöltők több mint 93 százaléka elégedetlen a jelenlegi működéssel. A diákkedvezmények fontos vállalást jelentenek, 14 év alatt ezt ingyenessé kellene tenni, 14 és 18 között pedig egy buszjegy áráért megváltható bérletet kívánunk kínálni. A válaszadók több mint 90 százaléka támogatná ezt a lehetőséget – mondta Csizmadia.

– Az utak, járdák állapota is rendkívül támogatott témakörnek bizonyult, a kitöltők több mint 98 százaléka elégedetlen az állapotukkal, így ezek felújítására mindenképp hangsúlyt kell fordítani – tért ki a következő pontra.

– A megújuló Kertváros programot is a kitöltők közel 90 százaléka támogatja. Itt a leghangsúlyosabb vállalás, hogy élhetővé tegyük a városrészt, kiemelt figyelemmel a rendelőintézetre. Az előző, polgári városvezetés ugyanis rendelőt nyitott Kertvárosban, amit a jelenlegi baloldali vezetés fokozatosan elsorvasztott, kiürültek a szakrendelések. Ezzel szemben azt mondjuk, újra meg kell ezt tölteni szakrendelésekkel, minőségi szolgáltatásokkal. Valamint egy további vállalásunk, hogy bevezetünk egy kedvezményes szűrőprogramot, hogy a pécsiek egészségi állapotukat minél tovább meg tudják őrizni, betegségeiket időben fel tudják ismerni. Ennek egyik fontos helyszíne pont e kertvárosi rendelő lenne, így egy új funkcióval is bővíteni szeretnénk. Kertvárosban a parkolási helyzet és a közterületek állapota is kihívást jelent, ezen is dolgoznunk kell – részletezte a politikus.

– Távlatosan nézve Pécs helyzetét, a jövőbeni nagyvárosi szerepét meghatározó kulcs szempont az elvándorlás kérdése. Több mint 30.000 ember vándorolt el Pécsről az elmúlt 30 évben. Ha ezt nem fordítjuk vissza, akkor önmagában az építkezések sem érnek sokat. Ezért olyan családbarát programot kell indítani a városban, amely alkalmas arra, hogy a Pécsen születetteket és itt élőket a városban tartsa (versenyképes munkahelyekkel és jó szolgáltatásokkal), illetve, hogy a Pécsről elszármazottakat is haza tudjuk csábítani – hangsúlyozta.

Transzparenciát, strandot és fedett korcsolyapályát kívánnak a pécsiek

– Mindemellett üvegzseb rendeletet vállaltunk bevezetni, azaz, vállaljuk, hogy átláthatóvá és tisztává tesszük az önkormányzat gazdálkodását, ugyanis meglátásunk szerint jelenleg nem az. Ezt a kitöltők közel 97 százaléka támogatta. Szembeötlő volt továbbá, hogy arra a kérdésre, hogy jelenleg vajon becsületes-e a jelenlegi városvezetés, még a válaszadók 1 százaléka sem gondolja így. 0,7 százalék tehát a mutatója Péterffy Attila és csapatának a kitöltők körében. Ez, azt gondolom a rendszerváltás óta példa nélküli, hogy ilyen lesújtó legyen a városlakók véleménye az önkormányzati vezetésről – szögezte le Csizmadia Péter.

– A gazdálkodást tehát átlátható és tiszta alapokra kell helyezni. Ahhoz, hogy az önkormányzat és a polgárok közötti közbizalmat újraépítsük, ahhoz a pécsieknek látni kell, hogy az önkormányzat mire költi a befizetéseiket – tette hozzá.

– Következő szempont a gazdaságfejlesztés. Bármilyen fejlesztéshez vagy külső forrás kell, vagy magunknak kell megtermelni e bevételeket. A pécsiek több mint 96 százaléka szerint elég volt a jelenlegi befektető ellenes politikából, annak érdekében, hogy Pécs régiós, hazai és európai szinten is meghatározó gazdasági központ lehessen. Ez tud csak hozzájárulni versenyképes munkahelyek megteremtéséhez, s hosszútávon az elvándorlás megállításához – állapította meg Csizmadia.

– Fontos kérdés a városi strand és uszoda. A jelenlegi városvezetés vállalása volt az uszoda és akvapark elkészítése, de egy kapavágás nem történt az ügyben, máig ismeretlen okokból. Szerintünk nem beszélni, hanem cselekedni kell érte – jelentette ki.

Konklúzióként megállapíthatjuk, hogy a pécsiek gyökeres változást akarnak. A pécsi polgári szövetség meghallgatta a pécsieket és meg is hallja szavukat, annak érdekében, hogy együtt írjuk a pécsiek programját, s a jövőben együtt is valósítsuk meg

– összegzett Csizmadia.

Csizmadia Péter továbbá kitért arra is, mi az, amit a kérdőívben a válaszadók jelentős része kiegészítő javaslatként megfogalmazott.

– Nagy számban kívánnak a pécsiek egy fedett korcsolyapályát. Szakemberekkel egyeztettem erről, álláspontjuk szerint az önkormányzatnak jelentős többletforrás igénye nem merülne fel, ha ezt meg akarná valósítani, hiszen vannak a társasági adókedvezménynek olyan lehetőségei, amelynek keretében külső finanszírozással a jelenlegi korcsolyapálya befedhető lenne. Ezzel pedig több mint féléves időtartammal kitolható lenne a működtetése. A nyitott pálya fenntarthatósága az enyhe telek okán kihívást jelent, de a befedésével ennek elejét tudnánk venni. Így ez mindenképp a program része lesz, vállaljuk, hogy amennyiben a pécsiek mellettünk döntenek, fedett korcsolyapályát hozunk létre a városban – hangsúlyozta Csizmadia Péter.