– A mostani kampányban szembetűnő, hogy a jelenlegi baloldali polgármester, Péterffy Attila nemcsak, hogy nem tett közzé választási programot, de az öt évvel ezelőtti 12 pontból álló vállalása, vagyis annak egy része eltűnt az online térből.

– Ezen sajnos nincs mit csodálkozni. Mi éppen azért neveztük el tervezetünket Pécs2023 – A biztonság és fejlődés programjának, mert Péterffy és baloldali körei, pont ezt a két - amúgy legfontosabb - dolgot nem tudják biztosítani Pécsnek és a város lakóinak. Visszaugranék kicsit: 2020-ra vált egyértelművé, hogy a polgármester a megígért szakmaiság és függetlenség helyett a gyurcsányi-baloldali érdekkör hálójába került és azóta is ebben vergődik, aminek a város issza meg a levét. Azóta folyamatos Pécs sodródása, leszakadása, a mindennapos tervezetlenség, jövőkép-nélküliség, amit most ad hoc akciókkal, kampányaszfaltozgatással próbál elfedni. Néhány hete pedig egyik korábbi fontos szövetségese is szembefordult a Gyurcsány Ferenc kegyeit kereső polgármesterrel. Több mint valós veszély, hogy a Pécset és az országot egyszer már tönkretevő szocialista-gyurcsányista tandem a jövőben még nagyobb súllyal akar megjelenni a városvezetésben. Ilyen belső viszályok közepette nem lehet egy ekkora várost vezetni. Ez sajnos több mint jellemző a baloldalra, mondhatni, náluk ez a normális ügymenet. Jelenleg több mint fél tucat bűnügyi eljárás zajlik a városházán, ami elképesztő. Ennek az alakultnak így aztán nem maradt más lehetősége, mint a látszat- és Facebook-politizálás. Ez egyszerűen méltatlan a pécsiekkel szemben!

– Végigolvasva a programját, két fő csapásirány rajzolódik ki: vannak az azonnali beavatkozást, megoldást igénylő ügyek, és a hosszú távú tervek.

– A Pécs-konzultációt kitöltő csaknem 11 ezer pécsi polgár szinte mind egyetért abban, hogy tragikus állapotban van a város út- és járdahálózata, tömegközlekedése. Mindennek tetejében Péterffyék befektetőellenes gazdaságpolitikája miatt nagyon hiányoznak azok az új munkahelyek, amelyek biztos megélhetést és gyarapodást garantálnának a pécsieknek. Ez nem maradhat így!

– Felidézné programja ezekkel kapcsolatos konkrét vállalásait?

– Nem kevesebbet vállaltunk, mint hogy 10 milliárd forintos út- és járdafelújítási programot indítunk, ezer új parkolóhelyet és tíz új parkot hozunk létre, 30 milliárd forint értékben tervezünk energetikai beruházásokat, és 5 milliárd forint értékben bérlakások építését szeretnénk finanszírozni. A tömegközlekedést térítésmentessé tesszük a 14 év alattiak számára és e-buszokat állítanának forgalomba.

– Az összegeket összeadva ezek meglehetősen ambiciózus vállalások. Honnan lesz minderre pénz?

– Mindennek az alapja a program gazdasági gerince, Pécs újraiparosítása, amely nélkül a város sikere se rövid, se hosszú távon nem képzelhető el. Összesen 7000 új pécsi munkahelyre tettünk vállalást. A jelenleg Pécsett működő és a jövőben ide telepíteni kívánt cégeknek köszönhetően nőni fog az önkormányzat iparűzési adó bevétele. A hivatali működésben és városi cégekben véget vetünk a jelenleg elképesztő méreteket öltő pénzszórásnak. Minderre az Üvegzseb-rendelet bevezetése a garancia, ugyanis a pécsieknek igenis joguk van tudni, hogy mire költi az önkormányzat pénzüket. Számítunk továbbá a magyar kormány támogatására is. A kabinet segítségével befektetőket vonzunk Pécsre, barnamezős beruházásokat indítunk és tovább fogjuk fejleszteni a Pécs-pogányi repteret. Több miniszter is támogatásáról biztosított már ezek tekintetében. Emellett emlékeztetnék arra is, hogy a kormány hitet tett a déli országrész, benne a Dél-Dunántúl, Baranya vármegye és Pécs infrastruktúrájának eddig nem látott mértékű fejlesztése mellett. Ezek egymást pozitívan erősítő hatások és meg is lesz az eredményük, ha egy kompetens és elkötelezett városvezetés dolgozhat végre.