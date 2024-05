Ha már Nyugat, egy érdekes támogatás balul sült el, amikor az amerikai karácsonyfadíszek, vörös színű csillagok lógtak a Széchenyi téren található fenyőn. Nagy felháborodást keltett ez, intézkedni is kellett ellene. A családi napok, majálisok sokkal vidámabb hangulatúak voltak az Ifjúság útján, de említhetjük a a hamis cigaretták elleni megmozdulást is, amikor is Szabó Gyula színművész által „robogott" az úthenger a Jókai-közben. A női focicsapat életét is belendítette a BAT megjelenése, hisz a legerősebb vidéki csapatként a Wembley-stadionban is volt lehetőségük futballozni.

A nemrég bejelentett gyárfejlesztés pedig bizonyítéka, hogy a városban otthonra talált az illattá alakuló dohányszag. Akár szereti valaki, akár nem.