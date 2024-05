Kedden matematikából, szerdán történelemből vizsgáznak, majd a hét további részében angolból és németből adnak számot tudásukról. Jövő héten jön a digitális kultúra, ének-zene, belügyi rendészeti ismeretek, biológia, kémia, földrajz, orosz nyelv érettségi. Fontos tudni, hogy míg ezen a héten reggel 9-kor indulnak a vizsgák, ám jövő héten már 8 óra a kezdés időpontja. Az Oktatási Hivatal adatai alapján hazánkban magyar nyelv és irodalomból középszinten mintegy 1146 helyszínen 73 472, emelt szinten 57 helyszínen 2066 vizsgázó tett érettségit.

Érettségi kezdődött a baranyai iskolákban

Fotó: LP

A Leőweyben érettségiztek

A Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban mi is ott voltunk, itt az 5 osztálytípusba járó 140 diák írt vizsgát. Néhány percre a termekbe is bepillantottunk, ahol már nagyon várták a tanulók a kezdést. A vizsgára elmondásuk alapján felkészültek, sokat tanultak. Volt aki biztosra ment, az asztalán 3 energiaital és dobozos kávé is volt. Más gyümölcsöt vitt és szőlőcukorból, sportszeletből, ásványvízből is bőven akadt az asztalokon. Elkezdődött az előzetes tájékoztató az érettségivel kapcsolatban, aztán még egy utolsó baráti ölelés, egy harapás a csokiból és a felügyelőtanárok elkezdték kiosztani a feladatlapokat.

Dr. Zalay Szabolcs igazgató elmondta, hogy a mostani vizsgának az a különlegessége, hogy a 2020-as Nemzeti alaptanterv felért az érettségiig. Tehát ezek a diákok már a 2020-as NAT szerint érettségiznek és ez majdnem minden tantárgynál valamilyen módosítást jelent, de a legnagyobb változás a magyarnál van. A változás lényege pedig az, hogy beépül a különböző szövegírások közé egy műveltségi teszt, amivel a 4 év alatt megszerzett tudást mérik fel.

– A vizsgarész is a rangját emeli a humán tárgyaknak, márpedig szerintem fontos, hogy műveltségi tudásuk is legyen a gyerekeknek ha leérettségiznek. Ezt összekötném egy olyan paradigmaváltással, ami arról szól, hogy sokáig csak az ismeret kellett az iskolákba, aztán utána jött az, hogy minden a kompetencia. Most kezdünk rájönni, hogy a kettőt ki kell egyenlíteni, szerintem mind a kettőre szükség van – fogalmazott az intézmény vezetője. – Ez a vizsga, mely talán nem is a legnehezebb az életükben, de mégis óriási a szimbolikus a jelentősége. Mert valahol a felnőtté válásnak is a küszöbe.