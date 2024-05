Április 30-án elkezdődött az Elite Challenge XVIII. A program, melyet 2012 óta rendeznek meg egy Európában egyedülálló, katonai jellegű kiválasztó program, mely civilek és szolgálattevők számára egyaránt elérhető. A Magyar Honvédség Rohamlövész tanfolyamának, a U.S. Army Ranger School, és az US Army Special Warfare Center and School kiválasztójának első hetét öleli fel, annak minden fizikai és pszichikai követelménytámasztásával megegyező módon.