A kővágószőlősi sportcsarnokban tartották május 10-én az immár 18. alkalommal megrendezett Niels Bohr fizika és kémia versenyt. A tanulmányi vetélkedőt a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás szervezte, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.-vel közreműködve. Az NYMTIT tagtelepülések 7. és 8. osztályos diákjai mérettették meg magukat. A pellérdi általános iskola kővágószőlősi tagintézménye, a bicsérdi iskolában tanuló bodai diákok, a hetvehelyi tanulók és a szentlászlói általános iskolából is érkeztek diákok, mintegy 44-en. Fizika és kémia tantárgyakból játékos feladatok segítségével mérték össze tudásukat. A Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumból is részt vettek fizika tagozatos diákok, akik játékos vetélkedőt, kísérleteket tartottak az általános iskolásoknak.

A rendezvényt Kovács Győző, az NYMTIT elnöke nyitotta meg, a programon részt vett Ficsór Csaba Istvánné, az ITM Központi Nukleáris Pénzügyi Alap osztályvezetője is. Boda csapata immár harmadszor végzett az élen, ezzel végleg elnyerték a vándorserleget. Második helyen végeztek a cserkúti tanulók, Hetvehely diákjai harmadikak lettek. A felkészítő tanárok munkáját is díjazták, a gyerekek ajándékcsomagot is kaptak.