– Összesen négy intézmény újult meg. Egyfelől a püspöklaki, nagy népszerűségnek örvendő babaház, illetve a püspöklaki könyvtár. Ez utóbbira is nagy igény mutatkozik, többek között a finn lakosság is előszeretettel látogatja. Számukra külön finn könyveket tartalmazó részleget is kialakítottunk. A geresdi területen egy összedőlni készülő pajtából varázsoltunk közösségi teret, a szomszédos telken pedig egy játszótér is helyet fog kapni. Megújult továbbá a kiállító térként működő Koffán-ház. Koffán Károlyról azt kell tudni, hogy az egyik utolsó magyar polihisztor volt. Itt született Geresden, hegedűművész, grafikus, ornitológus, sakkmester, Párizsban bábszínházigazgató, Radnóti Miklós barátja volt. Grafikái Európa-szerte híresek. Az ő munkáiból látható a ház emeletén kiállítás, alul sváb szoba, a nagyteremben pedig szintén Laufer László geresdlaki múltidéző fényképei láthatóak