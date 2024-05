Korábbi interjúnkban a Dunántúli Naplóról kérdeztük, méghozzá, hogy milyen szellemi műhely volt az egykoron?

– Kimondottan színvonalas! Bár, azért nem minden jelenhetett meg. A pártot, azt az egyet, meg a vezetőket nem lehetett bírálni. De én nem a párt- és közéleti, hanem a kulturális rovatban dolgoztam, ezért nagy politikai „hibát” nem követhettem el. S ha időnként akadtak is zűrök, a főnökeim többnyire megvédtek. Ami meg nem fért bele a helyi lapba, az a fővárosban került nyomtatásba, napilapokba, hetilapokba. Volt azokban a közlésekben budapesti gőg is, hogy majd ők megmutatják a vidéki kollégáknak a bátorságot. Az írógép világának is létezett valami varázsa... Szövegszerkesztő? Még hírét sem hallottuk! Súlya volt minden leütött betűnek.