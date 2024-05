A balliberálisok szó szerint színházi performance-ot adtak elő a választás előtti utolsó rendes közgyűlésen: Péterffy Attila, jelenlegi polgármester dramatizálva, előre megírt szöveget olvasott el külön kivonulva a pulpitushoz, amikor a kamatmentes állami támogatás visszafizetéséről beszélt, mondván elérték pénzügyi szabadságot. Majd pedig a teljes koalíció az utalás gombnyomásához vonult, a közgyűlési műsor végén pedig még meg is tapsolták magukat. A Gyurcsány Ferenccel szövetkező baloldali városvezető ugyanakkor arról már hallgatott, hogy éppen az elmúlt években EIB-hitel felhalmozásából 16 milliárdos adósságállományt hoztak össze.

A hitel felhalmozásában Gyurcsány Ferenc helyi jelöltje volt tevékeny

Fotó: Löffler Péter

Kiosztottak 3,1 milliárdnyi jutalmat

Kővári János, az ÖPE-KNDP frakcióvezető közölte, a teátrális öndicséret eddig sem állt messze Péterffytől. Az előadás kapcsán azt hangsúlyozta, hogy ezt az összeget nem a baloldaliak, hanem pécsiek fizették vissza. Ezzel együtt megköszönte, hogy kigazdálkodták, egy-egy önkormányzatnak az elődök hibáját ugyanis ki kell javítania. Ez történt akkor is, amikor az előző fideszes városvezetésnek kellett megoldania a 42 milliárdos adósságállomány problémáját. Ennyit halmoztak fel ugyanis a korábbi szocialista városvezetések, miközben 3,1 milliárd forintnyi jutalmat osztottak szét.

Kiárusították a vagyont

Kitért arra is, hogy jelenlegi baloldali önkormányzat annak árán érte el a kamatmentes állami támogatás visszafizetését, hogy kiárusították az önkormányzati vagyont, tavaly például 1,5 milliárd értékben adtak el ingatlanokat. Megjegyezte azt is, hogy a haveroknak áron alul adták el a Bőrklinikát, miután a Mandulás kempingbe nem tudtak luxus lakóparkot építeni. Az ügyben nyomozás is zajlik hűtlen kezelés gyanújával.

A zárszámadásban ott van az óriási hitel

Berényi Zoltán, az ÖPE-KDNP képviselője kiemelte, hogy a baloldali koalíció által elfogadott, a tavalyi évről szóló zárszámadásban az EIB-hitelek melletti sorban 10,3 milliárd forint szerepel, amit 2046-ig kell visszafizetni.

Kamatokkal együtt ez 16 milliárdos terhet jelent a városnak.

Csizmadia: Tiszta közéletet szeretnének a pécsiek

A Fidesz-KNDP-ÖPE pécsi polgármesterjelöltje, Csizmadia Péter szerint a baloldaliak kétségbeeséséről tanúskodik a keddi performance, amelynek nincs előzménye, az általa indított konzultációra érkezett 11 ezer válasz borúlátó képet fest a város helyzetéről, hiszen a pécsiek is látják, hogy kétszer akkora adóssággal adják át az önkormányzatot, mint amennyivel átvették.

Hozzátette, Pécs a gazdaságfejlesztés terén is elmaradt a sikeres nagyvárosoktól, a pécsieknek lesújtó véleménye van e téren is az önkormányzatról, alkalmatlannak tartják a baloldali városvezetést. A pécsiek átlátható gazdálkodást, tiszta közéletet szeretnének, a válaszadóknak kevesebb mint egy százaléka gondolja azt, hogy a mostani városirányítók becsületesek – tette hozzá.