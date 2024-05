A három állomásból álló XII. Pergető Triatlon első fordulóját ismét a Duna mohácsi szakaszán lesz a mostani hétvégén. A megmérettetés huszonnégy órán keresztül zajlik majd, három részre bontva: délelőtti, délutáni és éjszakai fordulóra. Szombaton reggelivel, majd az azt követő eligazítással indul a verseny, amely vasárnap reggelig tart.

– A Halfogók Baráti Köre Egyesület közel másfél évtizedes múltra visszatekintő erőpróbáját kimondottan a rablóhalazók, elsősorban a süllőt, kősüllőt, csukát, harcsát és balint fogni szándékozók számára hirdetik meg

– mondta Rosta Endre, aki a mohácsi szervezők munkáját igyekszik összefogni. Hozzátette, a sorozat iránt ezúttal is komoly az érdeklődés, a nevezést benyújtó párosok száma már most 20 fölött jár.

Színvonalas versenyre van kilátás, hiszen többszörös országos bajnok, nemzetközileg jegyzett, a pergető világbajnokságon eredményesen szereplő horgász is beveti műcsaliarzenálját a mohácsi Dunán. Rosta Endre arra is felhívja a figyelmet, főleg az itteni csónakos horgászokét: a versenyzők alkalmi sátortábora ezúttal is a Sokac-rév parkolója feletti füves területen kap helyet.

A szervezők kérése, hogy akik ezen a részen szokták tárolni a horgászcsónakjukat szállító trélerüket, a verseny idején, június 1-jén szombaton délelőtt 10.00 órától vasárnap délig szíveskedjenek máshol elhelyezni ezeket az eszközöket. Végül megjegyezte azt is, az önkormányzat a szakági szövetséggel változatlanul azon munkálkodik, hogy néhány éven belül a horgász szemmel kiváló adottságokkal rendelkező Mohács rendezhesse meg a pergető világbajnokságot.