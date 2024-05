Péterffy Attila, Gyurcsány Ferenc jelöltje a 2019-es ígérethalmazát, az egykori polgármesteri programját inkább eldugta, ugyanakkor az internet nem felejt, így rá tudtunk bukkanni. Az ígérethalmazban szerepelt a kórházak körüli ingyenes parkolás a betegeknek, a kátyúmentes város, a Drakula-pince megnyitása, a buszjegyek árának csökkentése, az átláthatóság biztosítása, a POSZT megtartása, vagy másik fesztivál szervezése. Az akvaparkról pedig 2020-ban mondta azt, hogy az a célja, hogy még ebben a ciklusban, 2024-ig megépüljön. A fenti ígéret gyűjteményéből semmi nem valósult meg, de még az is óriási kérdéseket vet fel, hogy sikerült-e megakadályozni az illegális lakásfoglalásokat, hiszen ezt is beígérte Péterffy a pécsieknek.

Az illegális lakásfoglalókkal szemben vajon mennyire lépett fel az önkormányzat? Fotó: Löffler Péter

Az illegális maradhat, a tisztességes meg nem fontos

A lakásgazdálkodás körüli anomáliákra jellemző, hogy a Márton utcában egy egyszerű helyzetet képtelenek kezelni. Márciusban amiatt keresték meg lapunkat az utca egyik társasházban élők, az utcában lakók, mert a szomszédjukba illegálisan költöztek be egy önkormányzati lakásba hajléktalanok, akiket egy már ott élő személy fogadott magához. Akkor az önkormányzat megkeresésünkre azt mondta, hogy a beköltözőket kilakoltatják és e társasházban lévő önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének 2021 őszén kötött bérleti szerződése lejárt, azt nem hosszabbította meg az önkormányzat. A bérlőt az önkormányzat lakásgazdálkodási csoportja a lakás elhagyására szólította fel és a lakás kiürítésére március végéig van lehetősége. Csakhogy az illető továbbra sem hagyta el a lakást, a baloldali városvezetés pedig a tisztességesen fizető állampolgárok panaszait egyszerűen nem vette komolyan. A két és fél éve szerződés nélküli személy továbbra is ott van a házban, de a Lánc utcában korábban illegális lakásfoglalóként élőket is átköltöztették, úgy tudjuk, hogy az ágyi poloska invázióról hírhedtté vált Nagy Ferenc téri ingatlanba.

Barátoknak, haveroknak lehetett

Az különösen érdekes fejlemény volt az elmúlt években, hogy a bérlakásokat kezelő Pécsi Ellátó Központ volt igazgatója, maga is jogcím nélkül lakott egy felújított önkormányzati bérleményben. A rágalmazásért jogerősen elítélt MSZP-s alpolgármester, Nyőgéri Lajos feleségének üzlettársa, volt felesége is önkormányzati bérleményben lakhatott Péterffyék regnálása alatt.