Az első bemutató sikerére alapozva megrendezik a második Japanese Classic Cars Show elnevezésű japán autó kiállítást június 1-jén és 2-án. A helyszín az Expo Center lesz Pécsett.

Hatalmas kultusza van a japán autóknak

Tavaly júniusban szervezték meg az első ilyen jellegű kiállítást, hatalmas országos érdeklődés előzte meg, mivel ilyen jellegű, méretű és témájú japán autós kiállítás nem volt még Baranyában, de még Magyarországon sem. A közel hétezer látogató csalogató előző évi rendezvény parkolóját teljesen megtöltötték az kocsik, közel háromszázat állítottak ki. Vukmann Attila és a szervezők rendkívül büszkék arra, hogy az autós berkekből ismert emberek is meglátogatták a rendezvényt, melyen még drift bemutató is volt.

Az autós találkozók kedvelői pedig tapasztalják, hogy az ázsiai autókat illetően a megszokott verseny rendezvények mellett igény van a nyugodtabb hangvételű kiállításokra is, ezért sem volt kérdés az idei évi megrendezés. A benti kiállítórészen száz gyári állapotú, a hetvenes évektől napjainkig a legismertebb és legmenőbb japán sportautókat állítják ki, tuning és verseny verzióban is. Mellettük ritkaságokat és terepjárókat is megvizsgálhatjuk. A kinti helyszínen Japán klasszikus autóit állítják ki, mellette pedig ügyességi pálya, ahol bárki kipróbálhatja a vezetési tudását saját japán autójával. Profik is szerepet kapnak, drift bemutatók is lesznek több időpontban. Szerpentines gurulásra is lesz lehetőség, több turnusban tudunk majd gurulni az olyan festői utakon, mint a Misinatető környéke.