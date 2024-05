A Fontos Vagy Nekünk Egyesület tizenegyedik alkalommal rendezi meg a Térségi Gyermeknapot. A rendezvényt mindig más településen tartják, idén Túronyban lesz. Vastag Judit, az egyesület tiszteletbeli elnöke elmondta, hogy a gyereknapra Siklós-Villány-Beremend-Harkány térségi iskolákból szokták hívni és fogadni a tanulókat, az intézmények ajánlásai alapján. Mintegy 200 gyereket látnak vendégül most, a rendezvény május 25-én 8.30-kor egy közös tornával kezdődik a túronyi szabadidőparkban, utána sorjátékokban vehetnek részt a gyerekek. Lesz még néptánc, elsősegélynyújtó bemutató és arcfestés is, valamint a Beremendi Motoros Egyesület motoroztatja a résztvevőket. A Máltai Szeretetszolgálat és a túronyi önkormányzat is segített a rendezésben.

Az egyesület 2012-ben alakult elsősorban azzal a céllal, hogy Siklós-Villány-Beremend-Harkány térségében segítőkész támogatást nyújtson a szociálisan elhagyott, kiszolgáltatott és veszélyeztetett élethelyzetben lévő társadalmi rétegek, csoportok és személyek számára.