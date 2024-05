Sokakat foglalkoztat a Pécs-Pogányból újra beindult repülés témája. Az első menetrend szerinti járat március 26-án érkezett Máltáról Pogányba, azóta sokan kipróbálták már az utazás ezen formáját. A Universal Air a baranyai légikikötőből eddig Münchenbe és Máltára indított gépeket, ám június 5-én a kedvelt görög szigetre, Korfura is felszáll az első repülőgép.

Korfura több baranyai utazási iroda is szervez egyéni és csoportos utakat

Fotó: Laufer L.

– Mi is azt tapasztaljuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés úgy az egyéni, mint a csoportos utak tekintetében. Az egyéni vendégek a repjegyet, a szállást és a transzfert vásárolják meg nálunk. A csoportos útra pedig idegenvezető is megy velük. Annak ellenére is meglepően sokan foglalnak, hogy 16-17 évvel ezelőtt Korfu két éven keresztül is elérhető volt innen

– mondta Vétek Jánosné, a Tensi Utazási Iroda vezetője.

Az egyéni utak júniusban indulnak, ettől kezdve folyamatosan vannak egyéni utasaik. A Tensinél a csoportos utak augusztus 20. után indulnak. Ennek az az előnye, hogy ilyenkor nagyon meleg a tenger, nem akkora a tömeg mint a szezon közepén.

– Azt hozzá kell tenni, hogy viszonylag későn értesültünk a lehetőségről, a járat indulásáról, ezért szállást már nem olyan könnyű találni, ezek nagy része már le van foglalva. Előző ősszel az irodák már lekötik a szállásokat a nyári szezonra. Keresgélnünk kell, de eddig mindenkinek találtunk szállást

– fogalmazott Vétek Jánosné.

Mint mondta, az egyéni utazás esetén az árakat sok minden befolyásolja, hogy milyen árkategóriájú repülőjegyet (három is elérhető) vesz az utas, milyen szállás- (apartman, hotel) és ellátásigénye (önellátó, félpanziós, all inclusive stb.) van az utasoknak. Az utazási iroda által kínált csoportos út 2024 augusztusra (8 nap/7 éjszaka, 2 ágyas szobában reggelivel, magyar csoportkísérővel) 397 ezer forint/fő. A részvételi díj nem tartalmazza a kötelező útlemondási biztosítást, a fakultatív kirándulásokat, és az egyéni kiadásokat, ezzel még számolni kell.

Az utasok tapasztalatai igen pozitívak a repüléssel kapcsolatban. Sokaknak számít, hogy a repülőtéren a parkolás ingyenes, nem kell órákkal előbb elindulni otthonról. Ez a baranyai, dél-dunántúli régióban élő utasoknak szimpatikussá teszi a pécs-pogányi repülést a budapesti induláshoz viszonyítva. A jegyfoglalással kapcsolatos információk és a pontos menetrend a reptér honlapján érhető el.

Korfu számokban: az utazás ára

A légitársaság honlapján mi is keresgéltünk a jegyek között. Cikkünk megírásakor, június 5-re (Pécs-Pogányból Korfura, egy útra) a legolcsóbb jegytípus 46 euró volt, de ez már elfogyott. A járatra még 149 és 163 eurós jegyeket lehet vásárolni. A visszaútra is szinte ugyanezek az árak, számításaink alapján egy fő mintegy 300 euróért (110 ezer forint) tudna utazni, ha most venne jegyet. A repülési idő 1 óra 50 perc, a repülőn útközben snacket, vizet, kávét szolgálnak fel, ezt is tartalmazza a jegy. A gép minden héten szerdánként közlekedik, minden útra egy 7 kilogrammos kézipoggyászt és egy 15 kilogrammos feladott poggyászt tartalmaznak a jegyek. Az utolsó járat idén október 23-án indul Pogányból és Korfuról is.