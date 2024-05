Mielőtt elkezdődött az esemény fő attrakciója, a közönség a gyermek-és ifjúsági vadászkürt verseny fiatal, ambiciózus tehetségeinek szurkolhatott. Ezután az ide látogatók a vásártérre siettek, ahol a vadászkutyák mutatták be tehetségüket. A laikusoknak meglepő módon, törpe tacskók is sorban álltak, hogy a közönség előtt brillíroztassák meg adottságaikat. Természetesen olyan különleges bemutatóknak is tanúi lehetettek a nézők, amelyekre csak és kizárólag vadászat során kerülhet sor. Az egyik ügyes vizsla például szag alapján másodperceken belül felfedezte az elejtett vad hollétét.

A kilátogató érdeklődők hatalmas tapssal köszönték meg a performanszot, a gazdák pedig finom falatokkal jutalmazták meg négylábú társaikat.