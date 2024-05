A Pécs melletti, nyugat-baranyai fejlesztések kapcsán egyelőre csak az dőlt el, hogy a kormány egy hatalmas, egybefüggő ipari célterületet jelölt ki annak érdekében, hogy az ott létesítendő ipari parkban a még meglévő munkaerő-kapacitásnak megfelelően befektetők érkezzenek a térségbe. Úgy tudjuk, hogy a pécsi vízbázist sem érinti a terület.

Dr. Síkfői Tamás, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt mondta, hogy hatalmas a verseny Európában az autóipari beruházásokért, például az egyik kínai elektromos autógyár letelepedésében Szerbia, Lengyelország és Magyarország is versenyben van, de Nyugat-Európába is nagyon csábítják ezeket a befektetőket.

Az ilyen versenyben a kamara elnöke szerint minden beruházó mindent mérlegel: azt is, hogyha kérik az adott országtól, hogy a döntés előtt ne tegyenek közzé sajtóhírt a témában, és azt nem tartják be, akkor az akár a fejlesztés elmaradását is okozhatja. Ugyanez történik akkor is, hogy politikai okból az adott gyár körül a lakossági indulatokat felkorbácsolják akár jogos, akár mondvacsinált okból.



– A rendszerváltás előtt Baranya a negyedik legfejlettebb megye volt, ahonnan visszacsúsztunk az utolsó helyre, innen kapaszkodtunk vissza a 16-17. helyre

– mondta. – Ahol nagyipar van, ott a jólét alapjai megteremtődnek és újabb cégek éreznek. A kínai elektromos autógyár, a kínai BYD szegedi fejlesztése önmagában is hatalmas, de további 40 kínai és német cég már jelezte, hogy a BYD mellett az alföldi nagyvárost választja beszállítóként. Debrecen lakossága 183 ezerről 230 ezerre nőtt az oda összpontosuló beruházások miatt. Tehát a populáció is nőtt, vagyis egy nagyipari beruházás a gazdasági fejlődést el tudja indítani. Ha valaki ezt nem akarja, akkor egy évtizeden belül 100 ezer főnél kevesebb lélekszámú, elszegényedő kisváros lehet Pécsből.