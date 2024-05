A Demokratikus Koalíció elnökét mindössze 100 fő várta, melybe beleértendő a saját stábja, a helyi baloldali KÖT jelöltjei és aktivistái. Besegítettek a létszámba a DK pécsi emberei is, Péterffy Attila csapatának tagjai közül Kunszt Márta, Auth István és a pécsi alpolgármester, Zag Gábor is tiszteletét tette. Megjelent Szakács László korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő, majd DK-s jelölt, jelenleg pedig a Szocialisták és Demokraták párt tagja, de a korábbi szocialista polgármester, Páva Zoltán is kilátogatott. A létszámhoz képest viszonylag sok rendőrt is lehetett látni a tér szélein, de valójában már az ellentüntetőket sem mozgatta meg az esemény.

A rendezvény házigazdája a helyi közös baloldali jelölt, Barbarics Ildikó volt, aki próbált a számára fontos helyi témákról beszélni, de Gyurcsány, ahogy szokta, elvitte előle a show-t. Az elemében lévő korábbi kormányfő vehemensen, sokszor káromkodva igyekezett meggyőzni csekély számú hallgatóságát arról, hogy a jelenlegi kormány minden baj okozója, az ország valójában élhetetlen és minden igazi demokrata el kell, hogy menjen választani, és természetesen a Dobrev Klára vezette DK listára kell szavazni. Kicsit később érthetetlen módon azt ecsetelte, hogy azért is kell a feleségére szavazni, mert különben Klára dühös lesz, és este neki kell vele találkozni, és ő nem tudja kikapcsolni, mint az emberek a tv-t mikor hallgatják.

Egy kis zavar keletkezett a program vége felé is, amikor Gyurcsány a helyi jelöltek melletti voksolásra buzdított, ugyanis hosszú percekig nem tudta megmondani, és segítséget sem kapott a helyiektől, hogy ki is a DK vármegyei listavezetője. Először Zag Gábort mondta, majd nagy nehezen a jó megfejtés is megszületett, Szarkándi Lajosné személyében, aki kellemetlenül is érezte magát a közjáték miatt.

A helyi komlói KÖT (DK-MSZP-Jobbik-Momentum) jelöltjeiről majdnem megfeledkezett, de Barbarics gyorsan közbeszólt, és jelzett neki. Itt a DK elnöke a Komló Összeköt szervezet neve hallatán a "Been together!" felkiáltással reagált.