A Kossuth Lajos utcában tavaly november óta okoszebra segíti a biztonságos átkelést az úttesten, ami a tapasztalatok szerint be is váltotta a hozzá fűzött reményeket. Egy olyan közlekedésbiztonsági rendszerről van szó, amely az útburkolatban elhelyezett aktív LED prizmák segítségével a zebrára lépő járókelőre hívja fel a figyelmet. Tehát az okoszebra célja, hogy az adott átkelőhelynél a járművezetők mindig észleljék a gyalogosátkelést. A fényjelzés kizárólag addig tart, ameddig az áthaladás is, így a zebra csak indokolt esetben lép működésbe.