A Harkányfürdő minden hónapban megrendezi szokásosnak mondható éjszakai fürdőzését, most kivételes vendég színesítette a harkányi pihenők életét.

Este nyolc órától a Harka Vízivilágban kezdődött a bulis este, melyet koktél bár és egy lemezlovas, Dj Duly dobott fel. A kialakított színpadnál egy orgona is fel lett állítva, hiszen tíz órától az Orgonák Éjszakája elnevezésű, országos program keretén belül hallhattunk orgonajátékot. Timkó János Pál orgonaművész az egy óra során bemutatta a hangszer működését, történetét, sajnos azt is megtapasztalhattuk, a magas páratartalom nem tesz jót az orgonának. A művész néhány regisztert volt kénytelen kihagyni zenélése során, de így is kiváló zenével nyűgözte le az érdeklődőket. A Filharmónia Magyarország szervezte a programsorozatot, több baranyai állomás közül Harkány volt az egyik, ahol népszerűsítették az általában templomokban hallható hangszert.

A hangulatos, egyedi estén aki a hétköznapok stresszét akarja kicsit levetkőzni, annak egy tökéletes estét nyújtott a fürdőzés.