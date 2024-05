A hat vagy hét nyomozás meg alig halad

A pécsi önkormányzat háza táján különböző ügyekben jelenleg hat nyomozás zajlik, a méregdrága zebrák ügyében pedig megtörtént az újabb feljelentés is. A nyomozásokat ügyészségek, különböző illetékességű nyomozóhatóságok végzik, a közös azonban mindegyikben az, hogy hiába van olyan, amit már két éve nyomoznak, lényegi előrelépés nem történt az ügyben. Legutóbb pedig az is kiderült, hogy az egyik ügyben Péterffy alpolgármesterének felesége miatt az ügyészség most azt találta, hogy elfogultak lehetnek a helyi hatóságok, ezért az ügyet máshova helyezik át – és éppen a választások előtt került sor az újabb időbe kerülő áttételbe.

A pécsi visszásságokkal foglalkozó kollégánkat ugyanakkor már életveszélyesen is megfenyegették Péterffyék támogatóinak köreiből, a helyi rendőrség tudomásunk szerint azonban nem tett lépéseket az illetőkkel szemben, és érdemben az esetekkel kapcsolatos sajtómegkeresésekre sem reagáltak. Ez ügyben valamiért nem jelentettek be elfogultságot, holott Péterffy és társai munkakapcsolatban vannak a pécsi rendőrkapitánysággal.