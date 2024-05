Nagyon vonzó a Pécsen is tanulható szakma a mai fiatalok számára

Beszélgetésünk során szót ejtettünk arról, hogy ez a szakma azért is vonzó a mai fiatalok számára, mert rugalmas munkarendet kínál, ami mellett jut idejük önmagukra és a kikapcsolódásra is. Ők már más dolgokat tartanak szem előtt, mint régebben.

– Igen, a mai fiatalok kicsit lazábbak és fontos nekik az „énidő”. Emelett sokkal „zöldebb” gondolkodásúak is. Manapság nagyon fontos, - mind a munkahelyen, mind a magánéletben – hogy kövessük a „no waste” elvet. És ezt a szemléletmódot mi is igyekszünk beépíteni az oktatásba – hangsúlyozta a Bestmixer iskola tulajdonosa. – A tanfolyam során megmutatjuk nekik például, hogyan lehet újra hasznosítani az egyes alapanyagokat, vagy hogy hogyan lehet többféleképpen felhasználni.

A Bestmixer iskolában azonban nemcsak bármixer tanfolyamot végezhetünk hanem barista képzést is. A barista szakma is egy izgalmas, a mindennapi gasztronómiához is kapcsolódó tevékenység. Szinte mindenki iszik kávét, és a sikere azért is töretlen az utóbbi években, mert egyre kifinomultabb az ízlésünk a kávézás terén.

– A barista szakma egy kortalan szakma. Ezért is olyan népszerű ez a tanfolyam. Nemcsak a fiatalokat mozgatja meg, hanem bármelyik korosztályt. Mindenki szeretne jó kávét fogyasztani, és tökéletesen elkészíteni azt, otthon is. – emelte ki Csötönyi Norbert.

A Bestmixer oktatótermében járva láthattuk, hogy jól felszerelt, igazán modern, szép környezetben tanulhatnak a fiatalok, méghozzá olyan oktatóktól, akik több versenyen is megfordultak már.

– Igyekszünk mindig a legújabb trendeket megmutatni, megtanítani. Semmiről nem maraduk le, folyamatosan nyomon követjük a szakmát érintő változásokat. Részt veszünk bemutatókon, versenyeken, számos italcég támogatja az iskolánkat, saját kiadású tankönyveink vannak, amelyet elismert bartenderek állítottak össze. Folyamatosan változunk, fejlődnünk kell, mert változnak a trendek és az igények is. De ez mindig is így volt – hangsúlyozta a tulajdonos.

A Bestmixer iskola azonban nemcsak tanfolyamokat szervez. Céges továbbképzéseket, csapatépítő tréningeket, vagy éppen italkóstolókat is tartanak. Az ilyen jellegű szolgáltatásoknak egyrészt az a célja, hogy a szakmában dolgozók mindig naprakészek legyenek, másrészt hogy a résztvevők is megismerkedhessenek a változásokkal, újításokkal, és tudatosabb fogyasztók legyenek.