Két évvel ezelőtt indult nyomozás "vesztegetés elfogadása miatt" a pécsi városháza környezetében, miután a gyanú szerint valakik az önkormányzat berkein belül pénzt fogadhattak el az önkormányzati bérlakások kiutalása miatt. Gyurcsány Ferenc pécsi jelöltje, Péterffy Attila baloldali polgármester az ügyet kénytelen volt bevallani egy sajtótájékoztatón. Akkor két személyt emlegetett, a hivatal és a Pécsi Ellátó Központ egy-egy dolgozóját, mondván a hatóság élénken érdeklődik irántuk. Csakhogy a hivatali dolgozóról kiderült, hogy az nem más, mint a rágalmazásért már elítélt Nyőgéri Lajos alpolgármester egykori referense, akit tehát közvetlenül a Péterffy Attila-féle helyi baloldali elit bizalmasa volt.

Péterffy Attila felelőssége is felmerülhet a bűnügyekben

Fotó: Löffler Péter

Mikor tisztázzák magukat?

A másik személyt a Jobbik köréhez kötötték, akivel kapcsolatban pedig már a Pécsi Ellátó Központ vezetője tett feljelentést. Az illetőt jól ismerő forrásunk szerkesztőségünknek később cáfolta, hogy az ő esetében bűncselekményről lenne szó, inkább az ügyben érintettek egyfajta taktikai játékának tudta be a vele kapcsolatos feljelentést.

Mindenesetre meglehetősen pikáns az, hogy a szintén jobbikos Fogarasi Gábor a bérlakásokkal kapcsolatos ügyekben döntő népjóléti bizottság elnöke, akinek élettársa egy másik alpolgármester, a DK-s Zag Gábor referense is – tehát Fogarasi is Péterffy szűk köréhez tartozik.

A jogerősen rágalmazásért elítélt, több céget is bedöntő MSZP-s Nyőgéri Lajos pedig a szociális területért felel alpolgármesterként; az ő ismerősei, így feleségének üzlettársa, volt felesége is hozzájutott önkormányzati lakáshoz. (Nyőgéri felesége ráadásul a polgármesteri hivatalban vezetőként dolgozik, miközben kültagja volt egy olyan cégnek, amelyik a Magyar Szocialista Pártnak adott tanácsokat, a céget akkor kezdték el eltüntetni, amikor foglalkoztunk a témával.)

Nyőgéri szintén Péterffy kegyeltje, hiszen a 2019-es kampányban a kampányfőnöke volt, később pedig a saját koalíciójának az ellenkezése ellenére, a pandémia idején fű alatt kineveztette alpolgármesterének. Joggal merül fel a pécsiekben, hogy Nyőgéri, Fogarasi mellett Péterffy mikor tisztázza az ügyben magát.

Csere-bere, miegymás

A több százmillió forint értékű Mandulás-Bőrklinika csereüzlet kapcsán szintén nyomozás indult hűtlen kezelés gyanúja miatt. Közismert, hogy Péterffy Attila szocialista hátországa luxuslakóparkos igényeket fogalmazott meg a Mandulásban, ám amikor a botrány kirobbant emiatt, Péterffy sem tehetett mást, elálltak a lakóparkos ötlettől. Ezt követően azonban azt sikerült a baloldali köröknek összehozniuk, hogy a két ingatlant szintén botrányos módon elcseréljék. A nagy értékű hűtlen kezelés gyanúja mellett az ügyben több feljelentés-kiegészítés is landolt a hatóságnál, miután éppen Péterffy volt az, aki ugyan felszólította a korábbi tulajdonost a Mandulás kemping rendbetételére, de végül az a füle botját sem mozdította, Péterffy meg hagyta a dolgot, így most ennek a jelentős költségét is a városnak kell állnia.

405 milliós jogtalan inkasszó

Hivatali visszaélés gyanújával nyomozás indult amiatt, hogy a baloldali vezetésű önkormányzat tavaly május végén – a pécsi jegyző vizsgálata szerint is – jogszerűtlenül inkasszált 405 millió forintot a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás bankszámlájáról. Az akcióban egyelőre nem tisztázott ki vett részt, s bár ez is lehetséges, de vélemények szerint azért kicsi az esélye annak, hogy éppen a székhely település polgármestere, Péterffy nem tudott az ügyről.

A nagyon baráti vállalkozó

A városban élők részéről az is kérdés, hogy Péterffy és társai pontosan miért is járultak ahhoz hozzá, hogy EIB-hitelből 15 milliót kifizessenek egy vállalkozónak úgy, hogy az lényegében nem is végzett munkát egy vízrendezési projekt keretében. A baloldaliak egyfajta kártérítést emlegettek, csakhogy a feljelentés szerint a pénzt már akkor megkaphatta a cég, amikor még át sem adták neki a munkaterületet – erre aztán nem is került sor. Érdekesség, hogy a vállalkozó közeli hozzátartozója annak a fentebb említett referensnek, aki a DK-s Zag Gábor alpolgármesternek dolgozik, jobbikos Fogarasi élettársa, illetve önkormányzati képviselőjelöltként indul a választáson.

Péterffy tudott róla

A baloldali városvezetés kívülről székbe ültetett alpolgármesterének Ruzsa Csabának az esetében pedig szintén fájhat Péterffy feje, hiszen a közgyűlésen elismerte, hogy hivatalosan tájékoztatta arról, hogy Ruzsa kapott alpolgármesteri fizetése mellett egy másik cégtől is javadalmazást. Csakhogy a törvény szerint kivételes esetben kaphatott volna így pénzt, de ilyen kivétel a kritikusok szerint Péterffy alpolgármestere esetében nem áll fenn.