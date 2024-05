A pécsi önkormányzat saját bevallása szerint is több százmillió forintot költött el különböző ügyvédekre, miközben az úgynevezett átvilágítást végző szakemberek még a teljesítési igazolásokat, dokumentumokat sem voltak hajlandók bemutatni, így megkérdőjelezhető nemcsak az önkormányzat által gazdálkodásának az átláthatósága, tisztessége, hanem az is, hogy valóban elvégezték-e azt a munkát, amiért milliókat tehettek zsebre Péterffyék jóvoltából.

Mindent elárasztottak, semmit nem kímélnek Péterffyék

Az önkormányzat viselt dolgai miatt jelenleg már hat különböző ügyben, bűncselekmények gyanújával folyik nyomozati cselekmény, és egyelőre a hatóságok látókörébe még nem kerültek az egyes, a vállatoknál végrehajtott ügyletek. Betudható lehet ez annak is, hogy Péterffy Attila pécsi polgármester vezetésével már a ciklus elején igyekeztek meggátolni azt, hogy minden céges felügyelőbizottságba bekerüljenek a jelenlegi városházi ellenzék képviselői. Elképzelhető, hogy valóban az lehet a titkolózás mögött, hogy több baloldali politikusnak, háttérembernek valóban egzisztenciális kérdés, hogy a nyilvánosság, a hatóságok számára minél inkább rejtve maradjanak az ügyeik.

Ilyen körülmények ellenére biggyesztette rá Péterffy Attila jelenlegi polgármester a tisztesség kifejezést saját plakátjaira, amikkel aztán Észak-Koreát idézően elárasztották a várost, a baloldali szövetség tagjai pedig magukról is helyeztek ki plakátokat a város pontjaira. A Gyurcsány Ferenccel szövetkező koalíció számos esetben a biztonságos közlekedést is veszélyeztetve a KRESZ-táblák és jelzőlámpák alá és fölé is kipakolta a politikai reklámjait. Egy rövid netes keresés viszont kidobta az ezzel kapcsolatos jogszabályt, miszerint "tilos közúti jelzésen, annak tartóelemén, vagy bármely más, a forgalom szabályozására szolgáló berendezésen olyan jelet, feliratot vagy tárgyat elhelyezni, amely nem kapcsolódik a szóban forgó jelzés vagy berendezés céljához".

Nem véletlenül tiltja ezt egy rendelet, hiszen a közlekedési táblák és jelzőlámpák oszlopaira felkerült hirdetmények elvonhatják az autósok figyelmét, ugyanakkor a baloldaliak megtalálták ez ügyben is a kiskaput, köszönhetően annak, hogy egy törvény magasabb szintű jogszabály egy rendeletnél.

A választási törvényben ugyanis az áll, hogy plakát a kampányidőszakban korlátozás nélkül elhelyezhető néhány kivételtől eltekintve – de ezek közül vélhetően egy joghézag miatt kimaradt a fenti tiltás. A kivételek között szerepel, hogy "magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő, állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog gyakorlójának előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet". Szintén megemlítik, hogy "védett műemléki értéken, védett örökségi elemen, az építészeti örökség védett elemén, védett természeti területen és értéken, továbbá állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos".

Péterffyék a választáson sem indulhatnának?

Megírtuk, hogy Péterffy Attila polgármester és Bodnár Imre ügyvéd közös kavarása miatt a helyi választási bizottsághoz fordultak, hogy megakadályozzák regnáló balos rezsim választáson való indulását. A panaszt benyújtó Körömi Attila szerint törvénytelenségek lehetnek a háttérben, az is felmerülhet, hogy gyanús pénzmozgások miatt kezdtek takarításba Péterffyék. A polgármester egykori programírója szerint a pécsi önkormányzatiság történetében a legtisztátalanabb folyamat lengi körül a Péterffy körüli jelöltállítást, és az ehhez vezető folyamat "súlyosan sérti a választási eljárás jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlást előíró alapelvét".