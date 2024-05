A siklósi Táncsics Mihály Gimnázium 40 ifjú polgárőre felnőtt önkéntesekkel együtt tett fogadalmat a Váralja utcai rendezvényen, az Országos Polgárőr Szövetség, a Baranya Vármegyei Polgárőr Szövetség, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Siklósi Rendőrkapitányság, és Siklós Város Önkormányzatának vezetői előtt.

Negyven diák tett polgárőr esküt

Fotó: SPE

Hirdi Attila szalagot tűzött a vármegyei polgárőr szövetség csapatzászlajára

Fotó: SPE

A rendezvényen részt vett Fischer Zsolt, a gimnázium igazgatója, egyben a Siklósi Polgárőr Egyesület elnöke és köszöntőt mondott Nagy Csaba, a térség országgyűlési képviselője valamint Riegl Gábor, Siklós város polgármestere is. Sok sikert, eredményes szolgálatot kívántak az önkéntesek számára. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke is beszédet mondott Siklóson. Mint arról az OPSZ honlapján is beszámolnak, az elnök örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a városban újra ilyen nagy számban avatnak ifjú polgárőröket, sőt Kiskunhalas után itt szolgál a legtöbb ifjú polgárőr. Bán Gábor, az OPSZ ifjúsági tagozatának elnöke a kibervédelem, az internetes csalások veszélyeiről is beszélt.

A Polgárőr Ház előtt ültettek fát

Fotó: SPE

Járműveket is kapnak a polgárőrök

Két elektromos robogót és két elektromos rollert is adományoznak a siklósi polgárőröknek a szolgálatteljesítés megkönnyítéséhez. Hirdi Attila alpolgármester pedig szalagot tűzött a Baranya Vármegyei Polgárőr Szövetség csapatzászlajára. A Polgárőr Ház előtt szimbolikusan elültettek egy fát is, a kétéves kőris a Siklósi Polgárőr Egyesülettel egyidős.