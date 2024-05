Gyurcsány Ferenc pécsi jelöltje, Péterffy Attila a 2019-es programjában rengeteg olyan vállalást tett, amelyek között megtalálható volt az akvapark projekt helyretétele, vagy éppen a Drakula-pince megnyitása. Az MSZP-s és DK-s hátterű baloldali városvezető annak idején azért ígértek fűt-fát a választóknak, hogy a több tízmilliárdos költségvetésű önkormányzat irányítását megszerezzék. Ehhez az ország nemzeti színház társulatait is felvonultató, Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) megrendezésének a fontosságát is felhasználták, de a Pécs Pride-ról valamiért nem beszéltek.

A Pride szervezőinek még Pressman is gratulált - Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

POSZT nincs, pedig ezt ígérte Péterffy

A baloldali társaság élére kijelölt polgármesterjelölt öt éve a kulturális területen is nagyokat mondott. A programjában külön fejezetcímet szentelt a „Pécsi Szabadtéri Játékok erősítésének és országos szintű felépítésének a POSZT mellett". Köztudott Pécsen már nincs POSZT és a szabadtéri játékok sem erősödött meg, s bár a koronavírus-járvány miatt nyilván találhatnak kifogást ez ügyben, de érzékelhetően törekvéseket sem lehetett tapasztalni az ígéret betartása érdekében.

Pedig Péterffy azt mondta, hogy a „POSZT támogatása és megtartása létkérdés" és ha „a POSZT elkerül Pécsről, úgy a program eredeti céljaival és szakmaiságával egyenértékű színházi találkozót hozunk létre". Nyilván ez sem történt meg. A könnyűzenei szereplők számára a zenei infrastrukturális feltételek javítását fogalmazta meg azzal, hogy „a felvételre alkalmas stúdiók és próbatermek kialakítása kiemelten fontos számukra". Ebből szintén nem lett semmi, ahogyan Janus Pannonius Múzeum értékes gyűjteményének nagy része továbbra sem látható és nincs arra vonatkozó információ, hogy Péterffyék a bemutatás érdekében érdemi, lényegi lépést tettek volna.

Ami viszont lett: Pécs Pride

A Pécs Pride városban történő meghonosítása Péterffy regnálása idejére tehető, abban ugyan az önkormányzatnak elvileg nem volt szerepe, ám az egyik főszervező korábban arról beszélt, hogy a polgármesteri hivatalból is biztatták őket, egyébként is számítottak a városra a rendezésben. Beszédes, hogy a jelenlegi városvezetés koalíciójában pedig olyan pártok képviselői alkotják a többséget a közgyűlésben, melyek nyíltan kiállnak a Budapest Pride mellett is. A rendezvény megrendezésének céljait pedig az a civilszervezeti háttér is segítette, amely évek óta működik a városban százmilliós külföldi, amerikai támogatásból. A David Pressman nagykövet fémjelezte amerikai nagykövetség az Egyesült Államok nevében még gratulált a Pécs Pride szervezőinek.

Nem örültek neki, sőt...

Pécsiek részéről azonban nem volt túlságosan örömteli a melegfelvonulás ötlete: a közvélemény-kutatás szerint a városlakók többsége elutasította a rendezvényt, de Péterffy a polgárok akaratát már nem képviselte. Sőt, amikor számon kérték a programmal kapcsolatos problémák – úgymint a példátlan lezárás – miatt, inkább a kivonult teremből válaszok helyett. Holott a nemzeti oldal már akkor is határozottan azt álláspontot képviselte, hogy jogilag biztosítani kell a kereteket, hogy azok, akik részt kívánnak venni a programon, megtehessék, és azokat se érje hátrány, akik nem akarnak részt venni rajta.