A projekt előzményeként meg kell említeni a 2019-ben létrehozott PTE Proof of Concept (PoC) Alapot, amellyel a szellemi termékek piacra juttatását, hasznosítását könnyítette meg az egyetem. Ennek keretében a PTE, és az egyetemet fenntartó alapítvány eddig több mint 50 projektet támogatott. Azonban annak érdekében, hogy az egyetemi kutatások valós piaci problémák megoldását szolgálják, létrehozták ezt a vállalati-egyetemi közös Proof of Concept projektet.

PTE épülete

Egy lépéssel előrébb jár a PTE új programja: az egyetemtől a piac irányába mozdul el

– Mit jelent az, hogy proof of concept?

– Úgy lehetne a legjobban megfogalmazni talán, hogy egy elgondolás, ötlet helytálló mivoltának bebizonyítása. Ez magába foglalja az ötletet, a működését igazoló kísérleteket, a prototípus elkészítését, az üzleti modell hozzárendelését. Ez az új vállalati-egyetemi pályázat egy lépéssel viszont előrébb jár: egyetemtől a piac irányába mozdul el, aminek tulajdonképpen az adja az újdonságát, hogy nem száz százalékban egyetemből induló, és az egyetem berkeiben megvalósuló fejlesztés történik, hanem az egyetem környezetében lévő ipari partnereknek a bevonásával zajlik a fejlesztés elindítása és menedzselése. Nagyon fontos szempontja ennek, hogy ezek munka és erőforrás igényes lépések, és ennek az ipari PoC pályázatnak a lényege az, hogy nemcsak egyetemi, hanem egyetemi és ipari szereplőktől származó erőforrásokból valósul meg.

– Milyen előnyökkel jár ez az egyetemnek és az ipari szereplőknek?

– Ebben a konstrukcióban gyakorlatilag már egy, az ipar, a piac számára érdekes fejlesztés indul el. Ilyen értelemben az egyetem oldaláról ez egy nagyon fontos lehetőség a kapcsolódásra a környezet igényeihez, míg az ipari szereplők számára egy olyan potenciál, amiben hozzáférhetnek adott esetben az egyetem szélesebb eszköztárához, erőforrásaihoz. Ez mindkét fél számára egy nyertes szituáció. A projekt ugyan egy meglévő pályázathoz kapcsolódik, de ez a program gyakorlatilag önálló projekteknek a segítését célozza meg. A pályázathoz a PTE bruttó 50 millió forint összeget biztosít, amely a tudományos és innovációs tevékenységével kapcsolatos finanszírozásából került elkülönítésre – a PTE támogatása, hozzájárulása projektenként max. 10 millió forint. A felhívás keretében a partner cég vállalja, hogy legalább a PTE támogatással megegyező összeggel hozzájárul a projekthez, de ennél magasabb finanszírozást is biztosíthat. A projekteket tehát az egyetem és a cég közösen finanszírozzák.

– Milyen cégek jelentkezését várják?

– Az egyetemünk körül van egy olyan félárnyék, ami azokat a régióban dolgozó kis- és középvállalkozásokat jelentik, akiknek megvan az igénye a kutatás-fejlesztés beruházásokra, ugyanakkor az erőforrásaikban erre külön kialakított kutatási részleggel nem rendelkeznek. Próbáltuk azonban nem leszűkíteni az együttműködés lehetőségeit: sokszor találkozunk olyan szituációval, hogy nagy nemzetközi cégeknek is bizonyos speciális irányú fejlesztések esetében jobb, gazdaságosabb és logisztikailag könnyebben megoldható egy ilyen kutatás-fejlesztésnek egy egyetemi környezetben történő megvalósítása. Ebben az esetben a piaci hasznosulásnak is lényegesen jobbak az esélyei. De alapvetően a pályázati kiírás, és az összeghatár eléggé jól behatárolja, hogy elsősorban az ipari környezetünkben lévő kis- és középvállalkozásoknak az elérése volt a cél. (Május 15-ig van lehetőség jelentkezni, a pontos részletek itt olvashatóak: PTE Kooperatív kutatás-fejlesztési program pályázat 2024.)

– A cégek bevonása azt jelenti, hogy nem elméleti, hanem gyakorlati problémákra fókuszálnak?

– Ez igazából még egy ponttal konkrétabb: konkrét problémára való konkrét megoldási ötletnek a vizsgálata ez, aminek a célja az, hogy ennek az elvnek mentén, prototípus fejlesztésig tudjunk eljutni. A kutatók szállítják az ötletet, majd ez kerül kivizsgálásra és fejlesztésre ebben a projektben.

– A hallgatóknak származik ebből előnye?

– Maga a pályázat elsősorban oktató-kutató elemű, de az ilyen jellegű gyakorlatorientált kutatásoknak egyértelmű vonzata, hogy gazdagodik az egyetem tudástára. Még gyakorlat központúbb lesz az oktatás, és az itt megszerezhető ismeretek. Ezáltal pedig a hallgatók is profitálnak a projektekből, hiszen be tudnak csatlakozni aktuális piaci problémával folyó kutatásba például tudományos diákköri tagként, gyakorlat keretében, vagy találkozhatnak az ezzel kapcsolatban keletkezett oktatási anyagokkal is.